Rugby

Echipa de rugby seniori a Clubului Sportiv Municipal Suceava a reuşit cel mai bun sezon de când evoluează în Divizia Naţională, performanţa fiind cu mult peste ce s-a investit în echipă. Sâmbătă, în prezenţa unui public foarte numeros pe stadionul Unirea, echipa suceveană pregătită de antrenorul Constantin Vlad a reuşit să câştige semifinala cu Stejarul Buzău şi să se califice în finala mare a eşalonului secund, unde are asigurată cel puţin medalia de argint. CSM Suceava s-a impus cu 19 – 12, la capătul unui meci tensionat şi destul de echilibrat, în care ambele echipe şi-au dorit foarte mult locul în finala mare, iar asta s-a văzut în atitudinea jucătorilor, mai ales a sucevenilor. Meciul a fost şi o luptă a celor doi transformeori, fiecare punct pus pe tabelă dovedindu-se a fi foarte important în economia jocului. Oaspeţii au încercat deschiderea scorului încă din debutul meciului, dar au ratat o lovitură de pedeapsă de la mijlocul terenului, iar mai apoi a fost rândul lui Sabin Creţu să irosească o şansă de trei puncte de la 22 de metri.

Dragoş Manole a reuşit singurul eseu al meciului

Sucevenii au reuşit un balon de urmărire foarte bun şi l-au obligat pe un adversar să culce balonul în propriu teren de ţintă, gazdele beneficiind astfel de o grămadă ordonată la 5 metri de buturile adverse. După două fixări în apărarea oaspeţilor, Dragoş Manole reuşeşte să-i păcălească pe apărătorii de la Buzău şi să marcheze şi singurul eseu al meciului, iar scorul devine 7 – 0, după transformarea fructificată de Sabin Creţu. Oaspeţii beneficiază de o lovitură de pedeapsă şi reduc din diferenţă, dar sucevenii reuşesc să se desprindă la 10 puncte, după alte două lovituri de pedeapsă reuşite de Sabin Creţu. Pe fondul unui joc pe contre, în care buzoienii au forţat înscrierea unui eseu, aceştia din urmă beneficiază de alte două lovituri de pedeapsă, a doua în ultima fază a actului I şi scorul la pauză a fost 13 – 9 pentru CSM. În debutul actului secund, Stejarul ratează o oportunitate de a mai pune trei puncte pe tabelă, dar mai apoi se apropie la un singur punct, 13 – 12, profitând de o penalitate de la 22 de metri. La acest scor, meciul a devenit şi mai tensionat, iar Sabin Creţu a ratat o nouă penalitate la beţe. Încurajaţi din tribune de suporterii veniţi într-un număr record la stadion, sucevenii s-au apărat foarte bine şi au adoptat o tactică mult mai bună, cu ajutorul căreia au reuşit să ajungă mult mai uşor în terenul advers. Sabin Creţu a fructificat alte două lovituri de pedeapsă şi scorul a devenit 19 – 12, când mai erau doar câteva minute de joc. Fluierul final a adus şi cea mai bună performanţă din ultimii ani ai rugby-ului sucevean, jucătorii bucurându-se alături de spectatori de această performanţă.

Constantin Vlad îşi doreşte medalia de aur în acest sezon

La sfârşitul semifinalei câştigate în faţa Buzăului, antrenorul sucevean Constantin Vlad şi-a felicitat elevii pentru această performanţă şi-n acelaşi timp a anunţat cu regret că o parte din sportivii importanţi şi-au anunţat intenţia de a agăţa ghete-n cui.

„A fost un an bun cu multe victorii şi performanţe. Ne-am bucurat foarte mult după victoria cu Stejarul Buzău, la capătul unui meci foarte disputat până la final. Am condus la o diferenţă destul de confortabilă, dar Buzăul s-a apropiat, mai ales în repriza a doua. Noi am jucat mai inteligent din punct de vedere tactic, am mutat jocul în terenul advers şi am transformat în puncte loviturile de pedeapsă. Mă bucur mult pentru victorie, dar îmi pare rău că mă despart de câţiva jucători foarte importanţi, cu care am reuşit performanţe de-a lungul anilor, dar am trecut împreună şi prin momente mai dificile. Ne-am calificat în finală şi avem o medalie de argint, dar eu vreau să fie mai strălucitoare şi să terminăm pe primul loc. Ne dorim să facem o imagine bună rugby-ului şi sportului sucevean şi mulţumesc din suflet celor care ne susţin, Primăria şi Consiliul Local Suceava, domnului primar Ion Lungu şi consilierilor locali, clubului CSM, lui Alin Creţu şi firmei AC Mobile, Andrei Puiu, Expert Optic, Asociaţiei Prietenii Rugby-ului din Bucovina şi tuturor celor ce sunt alături de noi”, a explicat antrenorul Constantin Vlad.

Tehnicianul sucevean a mai adăugat că s-a bucurat foarte mult să vadă în tribună aşa de mulţi spectatori, cărora le-a mulţumit pentru încurajări şi pentru că au fost al 16-lea jucător ce a împins echipa spre victorie.

„Veteranul” Ştefăniţă Rusu şi-a anunţat retragerea după 21 de ani de activitate

La finalul meciului de sâmbătă, unul din cei mai longevivi jucători ai Sucevei şi chiar din ţară, Ştefăniţă Rusu a anunţat că a luat decizia de a se retrage din activitatea de jucător după finala de la Bucureşti, de pe 3 iunie, la vârsta de 41 de ani.

„Cred că a fost cel mai plăcut moment din cariera mea, pe care o închei în acest sezon. Am început acum 21 de ani aici şi-mi închei cariera tot la Suceava, într-un mod foarte plăcut şi alături de această echipă extraordinară, ce a pus suflet în tot ce a făcut în acest sezon şi acest lucru se vede în rezultatele obţinute. Avem o generaţie extraordinară, iar din spate vin copii talentaţi. Glumesc, dar eu trebuia să mă retrag deoarece stricam media de vârstă a echipei.

În continuare voi rămâne alături de echipă şi voi face orice este nevoie, voi filma meciurile, voi căra apă, voi mătura vestiarul, numai să fiu alături de această echipă extraordinară. Când am ieşit i-am predat ştafeta fratelui meu Bogdan şi pot să spun că rugbiştii sunt familia mea. Copilul meu face rugby şi eu voi rămâne alături de aceşti copii minunaţi ce fac acest sport”, a declarat cu lacrimi în ochi, unul din cei mai buni jucători pe care i-a avut Suceava, un sportiv ce a fost tot timpul în teren, un exemplu pentru ceilalţi colegi, în special cei mai tineri.

Sâmbătă, de la ora 13.00, CSM Suceava va juca pe stadionul Arcul de Triumf, finala Diviziei Naţionale în compania celor de la Năvodari, echipă ce a trecut în semifinale de Ştiinţa Petroşani. Câştigătoarea va avea drept de promovare în Super Ligă, în timp ce învinsa va juca pe teren propriu un meci de baraj pentru promovare cu U Cluj.