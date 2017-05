Liga a II-a

Duminică, de la ora 11.00, în penultima etapă din acest sezon al Ligii a II-a de fotbal, Foresta Suceava a bifat a 16-a înfrângere din acest sezon, în ultimul meci de pe teren propriu. Conduşi de pe bancă de antrenorul Marius Lup, sucevenii au cedat cu 0 – 4 în disputa cu Olimpia Satu Mare, având la dispoziţie o echipă din care au făcut parte nu mai puţin de 12 jucători sub 21 de ani şi doi de 16 ce-au debutat, Bosânceanu şi Scutariu. Oaspeţii au deschis scorul în minutul şapte prin Krausz, iar trei minute mai târziu Vraciuc are şansa golului egalizator, dar mingea loveşte transversala. După 20 de minute, Satu Mare are o mare ocazie, dar portarul Hânţăscu scoate mingea din vinclu. În minutul 24, oaspeţii îşi dublează avantajul pe contraatac prin Duruş, iar în minutul 31 are şansa de 3 – 0, dar portarul sucevean este la post. Cu 11 minute înainte de pauză, Dănilă îşi salvează echipa de la un nou gol, după ce a scos balonul de pe linia porţii, 2 – 0 fiind scorul după 45 de minute. În partea a doua, oaspeţii mai au câteva ocazii, prima şansă de gol a sucevenilor venind în minutul 70, când Grumezescu a prins un voleu de la 16 metri, dar portarul advers a respins. Pe final de joc, Olimpia Satu Mare a mai reuşit două goluri, unul în minutul 85 prin Cocian şi unul în minutele de prelungire, prin Romario Rus, scor final 4 – 0.

„Am încercat să încropim o echipă din jucătorii pe care i-am avut la dispoziţie, 12 dintre ei fiind sub 21 de ani. O mare parte din titulari n-au avut bani să facă deplasarea şi a trebuit să ne descurcăm cu o echipă foarte tânără. Am luat două goluri pe contraatac şi două pe greşeli personale, de la o echipă matură şi arţăgoasă. E greu să motivezi jucători neplătiţi de patru luni de zile şi de aceea n-am reuşit să ne ridicăm la nivelul adversarilor. Sperăm ca situaţia clubului să se rezolve şi să continuăm fotbalul la Suceava, mai ales c-am rămas singura echipă din Moldova în Liga a II-a”, a explicat antrenorul Marius Lup.

Foresta Suceava a evoluat în meciul cu Olimpia Satu Mare în formula: Vlad Hînţăscu (cpt.) - Constantin Aeroaiei, Paul Ciobanu (Robert Bosânceanu 63'), Alin Florescu, Andrei Cerlincă, Cosmin Buziuc, Vlad Stănescu, Vasile Dănilă, Cornel Căinari (Alin Scutariu 27'), Cătălin Vraciu (Cătălin Coroamă 71'), Robert Grumezescu.

În ultima etapă, sucevenii sunt programaţi să joace la Dunărea Călăraşi, dar această deplasare este incertă din cauza problemelor financiare ale clubului.

Rezultatele etapei 37

Dacia Unirea Brăila – Juventus Bucureşti 0 – 3

Foresta Suceava – Olimpia Satu Mare 0 – 4

CS Baloteşti – ASU Politehnica Timişoara 3 – 2

CSM Râmnicu Vâlcea – Dunărea Călăraşi 0 – 3

Chindia Târgovişte – Unirea Tărlungeni 3 – 0

Metalul Reşiţa – Sepsi Sfântu Gheorghe (duminică, ora 18.00)

FC Braşov – Luceafărul Oradea (luni, ora 18.00)

FC Academica şi UTA Bătrâna Doamnă au stat

Clasament

1. Juventus Bucureşti 33 26 3 4 74-18 81

2. Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 33 21 7 5 61-28 70

3. UTA Bătrâna Doamnă 33 20 5 8 62-30 65

4. CS Mioveni 32 17 7 8 49-26 58

5. Chindia Târgovişte 33 18 3 12 55-35 57

6. FC Braşov 32 15 10 7 47-32 55

7. Dunărea Călăraşi 33 15 8 10 49-40 53

8. Olimpia Satu Mare 33 15 6 12 46-34 51

9. CS Afumaţi 32 15 5 12 51-34 50

10. Luceafărul Oradea 33 14 4 15 47-37 46

11. Dacia Unirea Brăila 33 14 4 15 37-49 46

12. Foresta Suceava 33 12 5 16 49-66 41

13. CS Baloteşti 33 11 6 16 43-55 39

14. ASU Politehnica Timişoara 34 10 8 16 48-59 38

15. FC Academica Clinceni 33 11 5 17 46-68 38

16. Metalul Reşiţa 33 6 3 24 35-74 21

17. CSM Râmnicu Vâlcea 33 4 6 23 16-67 18

18. Unirea Tărlungeni 33 2 5 26 15-78 1

Notă: Şoimii Pâncota şi ACS Berceni s-au retras din campionat înainte de finalul turului şi toate rezultatele obţinute până în acel moment le-au fost anulate. Unirea Tărlungeni şi CSM Râmnicu Vâlcea s-au retras din campionat după finalul turului şi vor pierde cu 3-0 „la masa verde” toate meciurile pe care le mai au de disputat până la finalul sezonului. Unirea Tărlungeni a fost penalizată cu 10 puncte de Comisia de Disciplină.