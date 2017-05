Rugby

Sâmbătă, stadionul Unirea din Suceava va fi gazda celui mai important eveniment rugbistic al acestui sezon, şi anume semifinala Diviziei Naţionale dintre CSM Suceava şi Stejarul Buzău. Partida este programată să înceapă la ora 10.00 şi va fi urmată de mai multe meciuri de copii şi juniori, atât de la CSM Suceava, CSŞ Gura Humorului şi LPS Suceava, cât şi alte cluburi şi şcoli din regiunea Moldovei.

La capătul unui sezon foarte bun, seniorii pregătiţi de antrenorul Constantin Vlad vor lupta în faţa propriilor spectatori pentru un loc în finala eşalonului secund, meci în urma căruia câştigătoarea va promova direct în Supe Ligă, iar echipa învinsă se va duce la barajul de promovare, unde va întâlni ocupanta locului şapte din primul eşalon. Sportivii suceveni s-a pregătit intens pentru acest meci, iar pe lângă antrenamente au trecut şi la cosmetizarea tribunei şi a împrejurimilor de la baza sportivă.

Seniorii au fost ajutaţi la vopsit de cei mai mici dintre practicanţii acestui sport, veniţi cu profesorul Mihai Coca de la Şcoala Cornu Luncii, dar şi de cei de la CSM Suceava, pregătiţi de Vasile Conache, costurile fiind suportate de sponsorul echipei, Alin Creţu, managerul firmei AC Mobile, cel ce a participat activ la această acţiune. Mai mult, din această lună, rugbiştii suceveni au şi autocar cu care vor putea să meargă în deplasare atât juniorii, cât şi seniorii, achiziţionat tor de prietenul rugbiului sucevean Alin Creţu, fost jucător al echipei locale.

Jucătorii echipei locale sunt hotărâţi să facă un spectacol sportiv de calitate în teren şi aşteaptă cât mai mulţi suporteri la această sărbătoare

La această sărbătoare a rugby-ului sucevean sunt aşteptaţi cât mai mulţi suporteri şi iubitori ai sportului cu balonul oval, fiind şi cel mai important eveniment de acest fel din acest sezon.

„Va fi o sărbătoare pentru noi toţi şi sper să vină cât mai multă lume la teren. Echipa este bine pregătită şi cred că avem tot ce ne trebuie, o concurenţă mare pe posturi, un lot numeros, o stare de spirit foarte bună, toate ingredientele pentru a ne dori şi realiza o victorie în acest meci. Sper să fiu inspirat şi să aleg cea mai bună şi competitivă formulă de start. Nu va fi un meci uşor, dar dacă tot am ajuns până aici şi jucăm acasă, trebuie să ne adjudecăm victoria. Din păcate, acesta va fi ultimul meci de acasă pentru mai mulţi jucători importanţi ai echipei, sportivi foarte buni, oameni de caracter şi prieteni, alături de care am trecut prin momente grele, dar şi prin perioade bune şi cu care am reuşit să asigurăm continuitatea rugby-ului la Suceava”, a explicat antrenorul Constantin Vlad. Tehnicianul sucevean a mai adăugat că îşi doreşte ca echipa să fie disciplinată tactic în teren şi să ofere un spectacol de calitate suporterilor din tribune. În cealaltă semifinală, liderul CS Năvodari va primi vizita echipei clasate pe locul IV, Ştiinţa Petroşani.

Finalele Diviziei Naţionale se vor disputa la Bucureşti, pe data de 3 iunie.