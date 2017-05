Handbal – Liga Naţională

După înfrângerile cu CSM Satu Mare şi CSM Focşani, care au avut darul să le complice situaţia în contextul luptei pentru evitarea turneului de baraj pentru menţinerea în primul eşalon valoric, handbaliştii de la CSU Suceava aveau mare nevoie de victorie în confruntarea din sala LPS cu Steaua Bucureşti, din etapa a VIII-a a play-out-ului. Încurajaţi de public, handbaliştii pregătiţi de Adrian Chiruţ au reuşit să profite de avantajul terenului propriu, s-au impus cu 24-22, şi sunt la mâna lor acum.

Conştienţi de importanţa acestui meci, sucevenii au început meciul în forţă şi aveau deja avantaj de două goluri pe tabela de marcaj în minutul 5. Steliştii, cu experimentatul Georgescu la timonă, au reuşit însă să întoarcă rezultatul în scurt timp. Gazdele însă, cu portarul Cristi Tcaciuc în formă bună, au izbutit să treacă din nou la conducerea ostilităţilor, tabela de marcaj indicând scorul de 11-9 pentru studenţi în minutul 22, acelaşi ecart având să fie păstrat şi la jumătatea disputei, 13-11.

Sucevenii aveau să se menţină în avantaj pe tot parcursul reprizei secunde, însă jocul a fost mult mai tensionat. Chiar dacă au beneficiat de multe ori de superioritate numerică pe teren, formaţia gazdă a ratat mult, astfel că suspansul s-a păstrat până la sfârşit. Sucevenii au tremurat serios pe final, în momentul în care conduceau cu 23-22, iar Steaua era în atac. Din fericire, cei de la CSU au reuşit să intercepteze balonul, iar Sipka a marcat pentru 24-22, stabilind scorul final.

„Sunt trei puncte mari pentru noi, care ne pot ajuta să ne îndeplinim obiectivul. Jucăm sub presiune, iar acest lucru este resimţit de jucători pe teren. Şi astăzi am ratat mult, în situaţii în care puteam să ne desprindem de Steaua pe tabela de marcaj. Până la urmă este important că am câştigat şi sper ca acest succes să ne dea un moral bun în perspectiva partidei de sâmbătă, de la Făgăraş”, a declarat antrenorul Adrian Chiruţ.

În urma acestui succes, sucevenii se află bine poziţionaţi în lupta pentru menţinerea în Liga Naţională. Mai au de disputat două partide cu ultimele clasate, astfel că eventuale victorii în confruntările cu CSM Făgăraş, în deplasare, şi CSM Satu Mare, pe teren propriu, le-ar da posibilitatea handbaliştilor lui Adi Chiruţ să respire uşuraţi la final.

CSU Suceava: Cr. Tcaciuc, Duman – I.Tcaciuc, Târzioru, Puljzovic, Costea, Şoldănescu (1), Baican (1), Mitrea (2), Ciubotariu (6), Sipka (4), Petrea (2), Preda (2), Olariu (2), Burlacu (4), Cr. Bursuc.

Rezultate înregistrate în etapa a VIII-a:

CSU Suceava – Steaua 24-22

CSM Satu Mare – CSM Făgăraş 24-29

CSM Focşani a stat în această rundă.

Clasament

1. Steaua Bucureşti 15 10 3 2 405-345 33

2. CSU Suceava 14 9 0 5 351-340 27

3. CSM Focşani 14 8 1 5 347-329 25

4. CSM Făgăraş 14 5 1 8 327-348 16

5. CSM Satu Mare 15 1 1 13 354-419 4