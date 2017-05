Fotbal feminin

După performanța de anul trecut, când au reușit să câștige aurul național la Olimpiada Gimnaziilor la fotbal feminin, fetele pregătite de profesorul Mihai Neculai Pătrăucean de la Școala Gimnazială „Dimitrie Onciul” din Straja au urcat din nou pe podiumul competiției. Tinerele fotbaliste din Straja au câștigat zilele trecute medalia de bronz la Olimpiada Gimnaziilor, după un turneu final desfășurat la Brașov. Cu un lot întinerit față de anul trecut format din cinci campioane din 2016 , cinci eleve de clasa a V-a și una în clasa a VII-a, echipa din Straja a început cu stângul turneul final de la Brașov și a pierdut cu 0 – 3 în fața echipei din Cluj, formație ce a ieșit campioană în acest an. În următoarele două partide, fetele pregătite de Mihai Neculai Pătrăucean s-au impus cu 2 – 0 în fața reprezentantei județului Galați și mai apoi cu 8 – 1 în disputa cu echipa din Vâlcea.

Școala din Straja a câștigat fără probleme finala mică, cu scorul de 4 – 0

Echipa Școlii Gimnaziale „Dimitrie Onciul” din Straja și-a adjudecat medalia națională de bronz, grație victoriei din finala mică în jocul cu echipa din județul Albă, scor 4 – 0.

„Mă bucur că pentru al doilea an reușim să urcăm pe podium la naționale și aici s-a văzut munca de 4 – 5 ani, chiar dacă am avut cel mai tânăr lot de jucătoare. Ne-am pregătit foarte bine, chiar dacă nu dispunem de sală și am reușit nu mai puțin de 20 de jocurile de pregătire și aici le mulțumesc sportivelor noastre că și-au sacrificat din timpul liber pentru a ajunge la această performanță deosebită. În același timp vreau să le mulțumesc și părinților pentru sprijin, sponsorilor ce ne-au ajutat cu masa, apă, dulciuri pe toată perioada pregătirii, doamnei directoare de la școala noastră, Magdalena Bărbuță, ISJ Suceava, Primăriei și Consiliului Local Straja, instituții din localitate ce ne-au promis că vor premia fetele”, a declarat profesorul Mihai Neculai Pătrăucean.

La finalul turneului de la Brașov, căpitanul echipei din Starja, Marinela Cotos, a fost declarată cea mai tehnică jucătoare a competiției, ea fiind luată în vederile antrenorilor de la lotul național, dar din prima ligă națională.

Echipa de fotbal feminin a Școlii Gimnaziale „Dimitrie Onciul” din Straja a folosit în acest sezon, inclusiv la turneul final, un lot format din jucătoarele: Ioana Pătrăuceanu , Tatiana Hasna, Marinela Cotos, Maria Ursulean, Silvia Juravle, Veronica Coca, Mihaela Pătrăucean, Marinela Buzan, Daria Cotos şi Georgiana Juravle.

În perioada următoare, fetele de la Straja așteaptă cu nerăbdare inaugurarea terenului sintetic primit anul trecut de la Federația Română de Fotbal pentru titlul de campioană, eveniment la care cu siguranță vor fi prezenți și oficialii FRF, inclusiv președintele Răzvan Burleanu.