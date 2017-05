Minirugby

Cei mai mici dintre practicanţii rugby-ului din judeţul Suceava, care nu au o competiţie naţională pentru vârsta lor, sunt angrenaţi într-un proiect al Federaţiei Române de Rugby pe zone geografice. Astfel, peste 140 de copii din judeţ, cu vârste cuprinse între 8 şi 14 ani, participă la Campionatul Regional la Minirugby Moldova Nord, competiţie în care sunt prinse peste 20 de echipe. Zilele trecute, la Târgu Neamţ a avut loc a 7-a etapă din această competiţie în care participă trei cluburi din judeţul Suceava şi o şcoală gimnazială. CSM Suceava, unde antrenor este Vasile Conache, a participat cu patru echipe, la toate categoriile de vârstă, 8, 10, 12 şi 14 ani, CSŞ Gura Humorului a fost cu trei echipe, la 10, 12 şi 14 ani, Şcoala Gimnazială Cornu Luncii, cu o echipă la under 14, şi clubul ACS Amicii Suceava, cu o echipă la sub 12 ani. După şapte turnee, echipa sub 14 ani a CSŞ Gura Humorului, pregătită de Andrei Varvaroi, se luptă pentru locul I, în timp ce echipa Şcolii Cornu Luncii, pregătită de profesorul Mihai Coca, are cele mai mari şanse să termine acest sezon pe locul III, fiind şi singura şcoală din competiţie.

La categoria sub 12 ani, echipa ACS Amicii Suceava, pregătită de antrenorul Codrin Prorociuc, a disputat trei jocuri la turneul de la Târgu Neamţ. În primul a cedat cu scorul de 0 – 20 cu CSŞ Bârlad, în al doilea a remizat cu CSŞ Unirea Iaşi, scor 5 – 5, iar în ultimul s-a impus cu 10 – 5 în disputa cu CSŞ Gura Humorului.

„La această vârstă copiii au nevoie de cât mai multe meciuri pentru a căpăta experienţă şi pentru a deprinde cât mai bine tehnica, şi de aceea pe lângă turneele organizate în judeţ am decis să participăm şi-n acest campionat oficial pe regiunea Moldova Nord, unde fiecare club organizează câte o etapă, clubul Amicii Suceava fiind gazda turneului precedent. După această competiţie va urma Campionatul Naţional de Minirugby la categoriile U12 şi U14. Mulţumim Primăriei municipiului Suceava şi Consiliului Local Suceava pentru sprijinul pe care ni-l acordă în dezvoltarea acestui proiect şi rugby-ului juvenil din Suceava”, a declarat antrenorul clubului Amicii Suceava, Codrin Prorociuc.

Următorul şi ultimul turneu din acest sezon va avea loc pe stadionul Unirea, pe 27 mai, gazdă fiind CSŞ Suceava. Aici va avea loc şi festivitatea de premiere.