Tenis de câmp

Bazele sportive Unirea şi IRE au găzduit la finalul săptămânii trecute cea de-a XV-a ediţie a Trofeului „Cetatea de Scaun” la tenis de câmp, o competiţie dedicată sportivilor veterani cu vârsta cuprinsă între 30 şi 75 de ani, desfăşurată sub egida federaţiei române de specialitate. Turneul, devenit deja unul de tradiţie, adună an de an la start practicanţi ai tenisului din toate zonele României. Ediţia din acest este una de referinţă în cadrul istoriei de 15 ani a întrecerii, în condiţiile în care, în 2017, turneul a fost ridicat la rangul categoriei a V-a, nivel competiţional cu care se pot lăuda doar două oraşe din ţara noastră, este vorba de Suceava şi Zalău.

Chiar dacă întrecerea a fost una acerbă, ţinând cont că punctajul acordat a fost de nivelul unui campionat naţional, sportivii de la clubul Select din Suceava s-au aflat din nou printre protagonişti.

Astfel, la categoria de vârstă +30 de ani s-a impus Mihai Pânzaru, favoritul numărul 1 fiind obligat să se confrunte în finală şi semifinală cu alţi doi suceveni bine cotaţi, este vorba de Florin Dumbravă Popovici şi Relu Ifrim. La +40 de ani, Irinel Nanu şi Alin Opincaru s-au oprit în semifinale, în vreme ce Viorel Negru a pierdut la mare luptă finala categoriei +50 de ani, fiind învins greu, cu 7-5, 7-5, de Cornel Florean, sportivul din Zalău ajungând în ultimul act după ce a trecut în semifinale de Alex Năstasă. La +55 de ani, dintre suceveni cel mai bine s-a descurcat Ovidiu Busuioc, care odată calificat în penultimul act a fost nevoit să abandoneze din pricina unei accidentări.

Gigi Berariu a fost foarte aproape de câştigarea concursului categoriei +60 de ani, fiind învins în super tie-break, după un meci foarte echilibrat, de băcăuanul Ion Chirvasuţă, care în prealabil, în semifinale, a avut meci greu cu Dumitru Negru.

În fine, la +65 de ani, Constantin Chetraru a fost nevoit să se oprească în penultimul act, fiind scos din cursă de Ioan Agachi, de la Callatis Mangalia, cel care avea, de altfel, să se impună şi în meciul final.

La dublu +50 de ani o performanţă deosebită au reuşit Alex Năstasă şi Titi Dimofte, care şi-au netezit drumul spre titlu după „thriller-ul” din semifinale disputat în compania perechii Viorel Negru / Gigi Berariu.

Întrecerea de la +60 de ani a fost dominată de tenismenii suceveni care au acaparat podiumul de premiere prin cuplurile Constantin Chetraru / Sterian Andrieş - locul 1, Dumitru Negru / Ion Chirvasuţă (Bacău) – locul 2 şi Liviu Petrariu / Vasile Vrânceanu – locul 3.

Chiar dacă nu au ajuns în ipostaza de a juca cu trofeul pe masă, sucevenii au avut o prezenţă masivă în semifinalele probei de dublu a categoriei de vârstă +30 de ani, prin Mihai Pânzaru, Irinel Nanu şi Florin Dumbravă Popovici, acesta din urmă făcând pereche cu botoşăneanul Mihail Nistorică.

Trofeul „Cetatea de Scaun” a ajuns la acest nivel prin implicarea Direcţiei Judeţene pentru Tineret şi Sport, a Clubului Sportiv Municipal Suceava, a Asociaţiei Judeţene de Tenis şi a clubului Select. La final organizatorii au ţinut să mulţumească pentru sprijin firmelor Betty Ice, Aqua Carpatica, cotidianului Monitorul de Suceava, lui Ovidiu Busuioc, dar şi celor care au oferit ajutor financiar prin intermediul lui Gigi Berariu şi Cornel Parasca.