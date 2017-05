Rugby

Sâmbătă, de la ora 10.00, pe stadionul Unirea din Suceava, echipa de rugby seniori a Clubului Sportiv Municipal Suceava încheie returul Diviziei Naţionale cu un meci foarte important în compania liderului CS Năvodari. După eşecul neaşteptat din etapa trecută de la Galaţi, echipa pregătită de antrenorul Constantin Vlad este obligată să câştige acest meci pentru a se menţine pe locul II, poziţie de pe care va juca meciul din semifinale pe teren propriu.

Sucevenii sunt conştienţi că vor avea o misiune dificilă în faţa celei mai bune echipe din Divizia Naţională, dar vor să încheie sezonul regulat cu o victorie, mai ales că joacă în faţa propriilor spectatori.

„Puteam să rezolvăm problema locului II la Galaţi, dar din păcate am pierdut în urma unui meci în care nici acum nu înţeleg ce s-a întâmplat. Avem un meci greu cu Năvodari, o echipă cu jucători ce au mai evoluat în prima ligă la Farul sau CSM Bucureşti, dar noi trebuie să ne jucăm şansa până la capăt, mai ales că jucăm acasă, şi sper să avem parte de cât mai mulţi suporteri care să ne încurajeze. Am încredere că jucătorii noştri se vor concentra exemplar, că nu vor mai comite prea multe greşeli şi, în plus, că vor respecta planul tactic de joc.Mulţumim Primăriei municipiului Suceava şi Consiliului Local Suceava pentru sprijinul pe care ni-l acordă, lui Alin Creţu şi firmei sale AC Mobile, Expert Optic şi Asociaţiei Prietenii Rugby-ului din Bucovina şi tuturor celor ce sunt alături de noi”, a explicat antrenorul Constantin Vlad.

Pentru acest meci, sucevenii au doi jucători incerţi, Preutescu şi Drelciuc, care s-au accidentat în meciul de la Galaţi, în lot urmând să revină alţi doi jucători, Zup şi Dragoş Manole.

Tot în această rundă, principalele contracandidate la locul II vor avea meci direct, Buzăul primind vizita Ştiinţei Petroşani, aceasta din urmă având un meci în minus pe care îl va juca acasă cu RCM Galaţi, pe 20 mai. În celelalte două meciuri, Aradul va juca acasă cu clujenii de la Mănăştur, iar RC Bârlad va primi vizita echipei RCM Galaţi.

Clasamentul Diviziei Naţionale

1. CS Năvodari 13 12 0 1 643 162 12pb 60pct

2. CSM Bucovina Suceava 13 9 0 4 343 226 7 43

3. RC Stejarul Buzău 13 9 0 4 217 215 4 40

4. CS Ştiinţa Petroşani 12 8 0 4 327 211 5 37

5. Rugby Club Bârlad 13 5 0 8 357 294 8 28

6. RCM Galaţi 12 5 0 7 178 312 6 26

7. CSUAV Arad 13 2 0 11 144 414 1 9

8. CS Mănăştur Cluj 13 1 0 12 134 509 2 4