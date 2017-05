Lupte greco-romane

Doi dintre cei mai talentaţi sportivi ai secţiei de lupte greco-romane a Clubului Sportiv Municipal Suceava, Adrian Agache şi Teodor Chira, vor participa de astăzi şi până duminică, la Bucureşti, la un puternic turneu internaţional ce poartă numele a doi foşti mari luptători, rădăuţeanul Ştefan Rusu şi Ioan Popovici. Competiţia ce este rezervată cadeţilor şi juniorilor (juniori II şi I) va avea parte de o participare foarte numeroasă, pe saltele anunţându-şi prezenţa sportivi din aproximativ 30 de ţări. Cei doi luptători suceveni au avut în acest an evoluţii bune la campionatele naţionale, şi astfel au intrat în vederile antrenorilor loturilor naţionale de juniori II şi I.

Adrian Agache este în primul an de juniori I, iar în acest sezon, până acum, a reuşit să câştige două medalii naţionale la categoria 74 de kilograme. Acesta a ieşit vicecampion al României la naţionalele de juniori I, a câştigat medalia de bronz la tineret şi a reuşit să ocupe locul cinci la Campionatul Naţional rezervat seniorilor. Teodor Chira este în al doilea an de juniori II, ultimul la această categorie de vârstă, iar în acest an a reuşit să câştige o medalie de bronz la naţionalele de juniori I, în limitele categoriei 100 de kilograme.

„Este pentru prima dată când cei doi sportivi participă la acest turneu, dar mai au participări la turnee internaţionale. Cu siguranţă va fi o luptă acerbă pentru medalii la fiecare categorie şi, chiar dacă nu vor reuşi să urce pe podium, ne dorim o evoluţie cât mai bună, mai ales că astfel pot să crească în valoare şi experienţă, când întâlnesc pe saltea adversari puternici. Mulţumim Primăriei municipiului Suceava, Consiliului Local Suceava şi Consiliului Judeţean Suceava pentru sprijinul pe care îl acordă luptelor greco-romane din Suceava, dar şi clubului CSM Suceava şi sportului sucevean”, a declarat directorul adjunct al Clubului Sportiv Municipal Suceava, Valerică Gherasim.