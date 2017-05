De la extaz la agonie

În mai puţin de un an, ba chiar la şase luni de când Suceava apărea la televiziunile naţionale prin prisma meciului de Cupa României dintre echipa locală şi Steaua Bucureşti, proiectul Foresta este faţă în faţă cu falimentul. Nimeni nu înţelege cum s-a putut trece de la extaz la agonie într-un timp atât de scurt, mai ales că în conturile clubului au intrat din vara anului trecut şi până acum în jur de 1,2 milioane de lei, iar multe meciuri au adus în tribune mii de oameni, ceea ce înseamnă alte sume de bani.

Adunaţi ieri în faţa sediului clubului, jucătorii Forestei au arătat cu degetul spre cei din conducerea clubului, pe care-i consideră vinovaţi de dezastrul actual. Cornel Căinari, unul dintre jucătorii de bază ai echipei, a sintetizat situaţia într-un mod extrem de clar: „La ce echipă aveam în toamnă ne gândeam la promovare, iar dacă ne spunea cineva că ne desfiinţăm, cred că îl scuipam. Nu-i posibil aşa ceva, ca în câteva luni să ajungem în situaţia asta”.

Jucătorii Forestei spun că se simt umiliţi

Cu doar jumătate de salariu primit de la începutul anului, fotbaliştii spun că se simt umiliţi, mai ales că au fost duşi cu vorba săptămâni întregi şi li s-a promis că totul va reveni la normal într-un timp cât mai scurt.

„Săptămâna trecută totul era rezolvat 100%, acum gata, plecaţi acasă”, a arătat Lucian Dumitriu.

Jucătorii spun că nu şi-au depus memorii la FRF pentru a deveni liberi de contract tocmai pentru a nu pune „pământ pe sicriu”, dar nu înţeleg de ce propunerile făcute conducerii clubului au fost respinse.

„Am vorbit în vestiar şi am spus, Andrei (n.a. - Andrei Ciutac, preşedintele Consiliului de Administraţie de la Foresta) eu renunţ la două salarii şi la primele de joc, măcar să nu se desfiinţeze echipa şi să mai iau un ban până în vară, să-mi plătesc şi eu datoriile pe care le am. Trăim cum trăim, mâncăm covrigi, nu avem masă, nu avem cazare”, a povestit Cornel Căinari.

Nelămurit vizavi de intenţiile lui Andrei Ciutac este şi un alt fotbalist, Bogdan Rusu: „Acum a trimis hârtie la federaţie că nu ne prezentăm la meciul cu Afumaţi şi noi am făcut rost de bani pentru deplasare, am făcut rost şi de autocar pentru transport. Nu înţeleg de ce preşedintele nu vrea, când noi, jucătorii şi antrenorii, vrem asta”.

În replică, preşedintele CA de la Foresta, Andrei Ciutac, spune că vistieria clubului este goală, iar deplasarea la Afumaţi este imposibilă.

„Eu am spus foarte clar că suntem în imposibilitatea de a efectua deplasarea. În conturile clubului nu mai este nimic de multă vreme, iar în ultima perioadă, atât la meciurile de acasă, cât şi la cele din deplasare am rezistat doar pentru că am primit ajutor de la tatăl meu, care a dat 15.000-16.000 de lei şi nu îmi este ruşine să recunosc asta”, a explicat Andrei Ciutac.

„Stăm atâta timp fără bani şi acum să ni se dea cu toporul în cap”

Jucătorii cred că desfiinţarea clubului este intenţionată, mai ales că în conturi au existat suficient de mulţi bani.

„Eu nu înţeleg cum o echipă care îşi schimbă numele în vară să se desfiinţeze nici măcar după un an. Eu nu înţeleg pentru ce te mai bagi în proiectul ăsta, ce au făcut cu atâţia bani, că datoriile astea au venit de undeva, iar bani au fost”, s-a întrebat Bogdan Rusu.

„Nu e vocea unuia sau a altuia, e vocea vestiarului, că nu mai suportăm şi nu înţelegem ce se întâmplă, e o situaţie tragică. Stăm atâta timp fără bani şi acum să ni se dea cu toporul în cap, nu mai mergem la ăia (n.r. - la Afumaţi), că ne desfiinţăm. Eram luni pe drum şi veneam la antrenament, dar am primit mesaj să nu mai venim, că e gata. Ce înseamnă asta? Nu poţi să faci aşa ceva”, a spus Cornel Căinari.

Cât priveşte banii pe care clubul i-a gestionat din vara anului trecut şi până acum, suma este de circa 1,2 milioane de lei. Cu toate acestea, spune că nu s-au cheltuit banii în mod greşit, iar în plus ce a venit din sponsorizări s-a păstrat pentru acest an, când se ştia că va fi un început dificil.

„Aşa cum ne-am făcut calculele şi am gândit lucrurile atunci, nici într-un caz nu trebuia să se ajungă aici, într-o situaţie atât de dezastruoasă. Ce nu a mers? Probabil partea cu finanţarea, dar nu e momentul să discutăm acum despre asta”, a arătat Andrei Ciutac.

„Ne rugăm noi de preşedinte ca să mergem, când ar trebui să se roage el de noi”

Echipierii Forestei spun că sunt jucători profesionişti şi vor să joace, nu să-şi petreacă timpul pe sub zidurile stadionului să-şi plângă de milă.

„Ne rugăm noi de preşedinte ca să mergem, când ar trebui să se roage el de noi, că nu ne-am luat banii de patru luni şi jumătate şi ar trebui să nu mergem. Nu concep aşa ceva, să nu vrei să mergi să joci în campionat”, a mai menţionat Bogdan Rusu.

În ceea ce priveşte suma pe care clubul trebuie să o achite la Fisc pentru ca ulterior să poată accesa bani de la Primăria Suceava, jucătorii o consideră mică în comparaţie cu problemele pe care le au alte echipe din liga secundă.

„Eu nu cred că e o sumă exorbitantă pentru un club de Liga a II-a, că ne punem şi noi întrebarea, când mai promovează Suceava, iar trei miliarde de lei vechi nu e sumă aşa mare. Eu cred că e rea intenţie”, a opinat Cornel Căinari.

Jucătorii din lotul Forestei cred că începutul sfârşitului a venit în momentul în care Dorin Goian a părăsit clubul.

„Din decembrie, de când a plecat domnul Goian, s-a dus totul de râpă. Avem 14 sponsori, cei mai mulţi de la Liga a II-a, de ce nu ne-au ajutat până acum?”, se întreabă Bogdan Rusu.

Andrei Ciutac spune că a făcut tot ce se putea pentru a menţine clubul pe linia de plutire, dar în acest moment există toate şansele ca echipa să moară, iar procentul este foarte ridicat, de circa 90%.

Ieri, jucătorii au primit o hârtie prin care conducerea clubului îi înştiinţează că nu are posibilitatea de a le asigura cazare, masă şi transport, astfel încât nimeni nu trebuie să se prezinte la antrenamente, meciuri amicale şi meciuri oficiale