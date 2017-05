Futsal – Liga a II-a

Campionatul Ligii a II-a la futsal s-a încheiat la sfârşitul săptămânii trecute odată cu disputarea partidelor din etapa a XVIII-a. Bukovina Vicovu de Jos, singura reprezentantă a judeţului în această competiţie, care jucase partida din ultima rundă în avans, pe data de 1 aprilie, s-a deplasat luni la Universitatea 2 Timişoara pentru un meci restant din etapa a XI-a. Sucevenii au confirmat încă o dată forma bună arătată în 2017, impunându-se la final 4-1, după ce la pauză scorul era egal 1-1.

Trebuie precizat că trupa pregătită de Cristin Burlică a avut o comportare remarcabilă în actualul sezon, izbutind o clasare în prima jumătate a clasamentului, în faţa unor echipe care reprezintă oraşe importante din ţara noastră. Mai mult, Bukovina a avut un parcurs lung şi în Cupa României, reuşind să avanseze până în faza sferturilor de finală.

„După ce la prima noastră participare în Liga a II-a am terminat întrecerea pe locul 9, acum ne-am propus o clasare în prima jumătate a ierarhiei şi ne bucurăm că am reuşit acest lucru. Văzând ce am realizat până acum, nu ne rămâne decât să încercăm să obţinem şi mai mult. Pentru ediţia următoare de campionat o să încercăm să aducem jucători mai buni, să investim mai mult şi să forţăm, de ce nu, promovarea în eşalonul întâi. Trebuie precizat însă că tot ce am reuşit până acum şi tot ce ne propunem să realizăm în continuare nu s-ar putea face fără sprijinul preşedintelui Cornel Carcea, căruia dorim să-i mulţumim pentru susţinere pe această cale”, a declarat antrenorul Cristin Burlică.

Clasament

1. Imperial Wet Miercurea Ciuc 18 15 0 3 146-47 45

2. Colţea 1920 Braşov 18 15 0 3 152-85 45

3. Futsal Ceahlăul Piatra Neamţ 18 13 0 5 105-73 39

4. Luceafărul Buzău 18 9 1 8 111-103 28

5. Bukovina Vicov 18 9 1 8 113-117 28

6. Informatica 2 Timişoara 18 8 2 8 92-84 26

7. Fortius 2014 Buzău 18 6 2 10 100-114 20

8. AS Inter Gheorgheni 18 6 1 11 91-97 19

9. Pro-Tineret Sighişoara 18 5 1 12 92-112 16

10. Blue Angel Cristian Braşov 18 0 0 18 37-207 0