Mountain Bike

Echipa de Mountain Bike ACS Vee Tire Team Suceava a participat cu succes, în ultimele două weekenduri, la primele etape de Cupă Naţională de Cross County Olimpic şi Cross County Maraton, competiţii ce au avut loc la Cluj, respectiv Avrig.

Echipa suceveană Vee Tire a avut de înfruntat în primul concurs, de la Cluj-Napoca, un traseu de XCO dificil, de 4,48 km, cu o diferenţă pozitivă de nivel de 139 de metri, ce a avut de-a lungul lui urcări grele, coborâri abrupte, rădăcini, zonă special amenajată cu bolovani (row garden), rampe de sărituri (drop) şi numeroase contrapante.

Componenţii lotului Vee Tire Team au reuşit să se claseze foarte bine ţinând cont de concurenţă şi de valoarea cicliştilor aliniaţi la start. Este de remarcat rezultatul obţinut de Andrei Ciprian Calancea, care a urcat pe prima treaptă a podiumului la categoria Amatori. Pe lângă acesta putem nota locul 4 la categoria Amatori fete pentru Liliana Mariana Niţu şi locul 4 pentru Şerban Teodor Mariciuc la categoria Cadeţi.

Sucevenii au urcat pe podium şi la concursul de la Avrig

În prima etapă a Cupei Naţionale de XCM desfăşurată pe 7 mai, la Avrig, traseul propus a fost unul extrem de dificil, cu o lungime de peste 80 de km şi cu o diferenţă pozitivă de nivel de peste 2.000 de metri.

În această competiţie, la fel ca la XCO, remarcatul echipei sucevene a fost acelaşi Andrei Ciprian Calancea, ciclist care a obţinut locul 2 la categoria Amatori, la o diferenţă mică, de doar 13 secunde, în spatele câştigătorului.

La acest concurs au reuşit să se facă remarcaţi şi mezinii echipei: Mihai Anton, la categoria Elite U23, Vlad Valentin Pindea, la Juniori, Calin Oprea şi Şerban Teodor Mariciuc, la categoria Cadeţi.

„Proiectul Cupa Naţională a României de Mountain Bike pentru disciplinele de Cross Country Olimpic (XCO) şi Cross Country Maraton (XCM) este în acest an la prima ediţie în care se organizează sub egida Federaţiei Române de Ciclism, şi de aceea ne bucurăm că Vee Tire Team a reuşit să pună umărul la naşterea acestui proiect. Ne bucură faptul că toţi sportivii clubului au reuşit să termine cursa fără accidentări sau alte probleme tehnice majore. Toate aceste rezultate nu se puteau obţine fără sprijinul principalul sponsor al echipei, Dimsim Anvelop SRL din Suceava, prin persoana domnului Dinu Văleanu, dar nici fără aportul adus de producătorul internaţional de anvelope Vee Tire Co şi de Fly Music, prin persoana domnului Florin Fodor”, a declarat coordonatorul tehnic al Vee Tire Team din Suceava, Adrian Marian Păşnicuţu.

În această săptămână, pe 13 mai, componenţii ACS Vee Tire Team Suceava vor concura în oraşul Urlaţi – Prahova, la Maratonul Vinului, iar pe 21 mai, la Bucureşti, la Prima Evadare, competiţie ce va avea loc în zona pădurii Băneasa.