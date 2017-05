Handbal, juniori III

majoritate din elevi ai Şcolii Gimnaziale ,,Ion Creangă’’ Suceava, a reuşit o nouă calificare la turneul final al Campionatului Naţional, după ce săptămâna trecută juniorii IV au obţinut locul II la turneul semifinal de la Bacău şi accederea în faza naţională. Tinerii handbalişti pregătiţi de Vasile Boca au avut o evoluţie foarte bună la turneul semifinal II, ce s-a desfăşurat zilele trecute, în sala Szabo Kati din Sfântu Gheorghe, unde au bifat două victorii şi un rezultat de egalitate.

În primul joc al grupei D, cel împotriva echipei LPS Bistriţa, elevii lui Vasile Boca au avut un început de meci extrem de dificil, bistriţenii, avantajaţi de talia superioară, fiind la conducerea jocului până spre finalul primei reprize, la pauză scorul fiind egal, 17-17. Repriza secundă a fost una total diferită, sucevenii au preluat conducerea de la începutul reprizei secunde şi au păstrat un avantaj de 5-6 goluri până la final, scor final 39-34 pentru CSU Suceava.

Meciul al doilea, cel împotriva echipei AHC Potaissa Turda, a fost unul extrem de echilibrat pe toată durata sa, la pauză CSU Suceava având avantaj de un gol, scor 14-13. S-a mers cap la cap până spre finalul partidei, care a aparţinut CSU, cea mai mare diferenţa de scor, de şase goluri, înregistrându-se în minutul 42, scorul final fiind 31-28 pentru suceveni.

CSU a reuşit să se califice la turneul final de pe primul loc în grupă

Duminică, CSU a avut meciul direct pentru locul I cu echipa CSŞ Bacău, iar după un joc în care ambele echipe au fost la conducere, meciul s-a terminat nedecis, 24-24, 16-16 la pauză. În urma acestui rezultat formaţia pregătită de Vasile Boca a încheiat competiţia pe locul I, loc care o clasează între primele opt echipe din România.

,,Odată cu această calificare, generaţia 2002-2003 a demonstrat că este una de mare perspectivă, deşi sinceri să fim nu ştiu câţi dintre cei aflaţi în fenomenul handbalistic credeau în noi în urmă cu un an de zile, când din 21 de jocuri, înregistram 20 de înfrângeri şi un egal, deoarece eram mai mici de vârstă. Este numai meritul copiilor, care, sprijiniţi de părinţi, au muncit mult şi au reuşit să acopere anumite lipsuri pe care le-am avut din cauza faptului că cei mai vechi componenţi ai grupei au maximum 4 ani de când practică acest sport, puţin în comparaţie cu colegii de la celelalte grupe care participă la turneul final. Vreau să felicit copiii pentru atitudinea de care au dat dovadă la acest turneu. Ne dorim să ne pregătim cât mai bine până la turneul final, acolo unde cred eu c-o să facem o figură frumoasă. În acelaşi timp trebuie să spunem că am avut cea mai frumoasă galerie de la turneu, părinţii reuşind să creeze o atmosferă pozitivă pentru evoluţiile noastre, şi vreau să le mulţumesc din suflet în numele întregului colectiv. Vrem să mulţumim pentru tot sprijinul acordat domnului director al Şcolii <Ion Creangă>, Constantin Mărgineanu, cât şi întregii catedre de educaţie fizică şi sport”, a declarat antrenorul Vasile Boca. Acesta a mai adăugat că îmbucurător este faptul că echipa Universităţii are un real sprijin din partea principalului partener, Şcoala Gimnazială ,,Ion Creangă’’ Suceava, unde directorul acestei unităţi de învăţământ, Constantin Mărgineanu, sprijină cu multă implicare toate activităţile şcolare şi sportive ale elevilor şcolii.

Turneul final va avea loc la finalul acestei luni

La turneul semifinal II, CSU Suceava a participat cu un lot format din sportivii: Bogdan Baltaru şi Andrei Andone - portari, Paul Smocot, Iulian Roşu, Ştefan Jităreanu, Daniel Stanciuc, Iustin Ivan, Emilian Huţuleac, Eusebiu Fedic, Cristian Bejinariu, Teodor Brînzac, Daniel Burac, Giorgio Cantoreanu şi Claudiu Stejar.

Principalul marcator al CSU Suceava a fost Teodor Brînzac, acesta reuşind să înscrie 32 de goluri.