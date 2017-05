Fotbal, Liga a II-a

Sâmbătă, în etapa a 33-a din Liga a II-a de fotbal, echipa locală, Foresta Suceava a bifat a 12-a victorie din sezon, scor 2 – 0 în disputa de pe Areni cu Luceafărul Oradea. Sucevenii au început bine acest meci şi după şase minute de joc au reuşit să deschidă scorul, după o centrare în careu de pe stânga a lui Dumitriu, la care Daniel Lung s-a înălţat şi a trimis balonul cu capul, în plasa porţii lui Began, scor 1 – 0. Oaspeţii beneficiază de o lovitură liberă la marginea careului, dar trimit mingea puţin pe lângă poartă. Opt minute mai târziu, Drugă centrează tot de pe stânga, Rusu reia cu capul, dar portarul oaspeţilor este la post. După 30 de minute de joc, Drugă bate un corner, la care Mutu loveşte balonul cu capul, dar nu poate să-l învingă pe Began. Până la pauză, Foresta mai are o ocazie mare, dar acelaşi Began îşi salvează echipa de la gol, când scoate de sub transversală o minge şutată foarte bine de Dumitriu, scor 1 – 0 după 45 de minute. La patru minute de la reluarea jocului, Foresta reuşeşte să-şi dubleze avantajul pe un contraatac în care Drugă a recuperat la mijlocul terenului, i-a pasat scurt lui Bogdan Rusu, care la rândul său îi trimite în adâncime o minge lui Cerlincă, acesta din urmă ajunge la limita careului şi şutează plasat pe lângă portarul advers, scor 2 – 0. Până la final, jocul a fost unul pe contre, cu acţiuni duse până la finalizare de ambele părţi, dar fără gol, scor 2 – 0.

Foresta a abordat meciul cu Luceafărul Oradea în formula: Niga - Mihălăchioae, Alin Mutu, D. Lung (cpt.), Drugă - Stănescu, Dumitriu - Dănilă (Masella 52'), Cerlincă (Grumezescu 73'), Vraciu - Bg. Rusu (C. Buziuc 85').

Antrenorul Bogdan Tudoreanu şi-a felicitat elevii pentru victorie şi atitudine

La finalul meciului câştigat de suceveni pe Areni, antrenorul Bogdan Tudoreanu s-a arătat încântat de evoluţia echipei, în condiţiile în care clubul trece prin probleme financiare.

„După părerea mea am făcut un joc bun şi am reuşit să marcăm repede în ambele reprize. Mai apoi am trimis trei fundaşi centrali şi cele mai importante sunt punctele câştigate. Sper să continuăm pe aceeaşi linie, mai sunt cinci etape şi îmi doresc să scoatem cât mai mult de la fiecare meci. Se pare că greutăţile prin care trece clubul ne-au mobilizat şi ne-au făcut să fim mai uniţi. Am tot respectul pentru băieţi pentru că şi etapele trecute au jucat bine şi se pregătesc serios, iar rezultatele nu au încetat să apară. Mulţumim domnului primar că a avut această iniţiativă de a colecta bani şi sper să trecem cu bine peste aceste probleme, deoarece ar fi păcat să se desfiinţeze echipa”, a declarat antrenorul Bogdan Tudoreanu.

De cealaltă parte, antrenorul oaspeţilor, Alexandru Kiss s-a arătat dezamăgit de jocul echipei sale, care după părerea sa a greşit în ultimele două etape cât în tot campionatul.

„Consider că scorul de 2 – 0 a fost cam sever, deoarece n-a fost diferenţă mare între cele două echipe. Îi felicit pe suceveni pentru victorie şi cred că au fost mai pragmatici şi pe baricade pe tot parcursul meciului, în ciuda problemelor pe care le au la club. Am avut şi noi câteva oportunităţi, dar se pare că suntem mai domnişori. Nu por să spun că n-am dorit şi n-am avut atitudine, dar de acolo şi până la a realiza anumite lucruri este ca de la cer la pământ. Echipa a greşit în ultimele două meciuri cât în tot campionatul, am pasat prost, am fost indecişi şi totdeauna pe locul doi la minge”, a declarat antrenorul orădenilor, Alexandru Kiss.

Sâmbătă, 13 mai, în următoarea etapă, Foresta Suceava va juca la CS Afumaţi, echipă cu care se află la egalitate de puncte în clasament.

Rezultatele etapei 33

CS Baloteşti – Olimpia Satu Mare 1 – 0

CS Mioveni – FC Academica Clinceni 3 – 2

Foresta Suceava - Luceafărul Oradea 2 – 0

Metalul Reşiţa - FC Braşov 1 – 1

Politehnica Timişoara - Dunărea Călăraşi 4 – 1

Chindia Târgovişte - Sepsi Sfântu Gheorghe 1 – 1

CSM Râmnicu Vâlcea - CS Afumaţi 0 – 3

UTA Bătrâna Doamnă - Unirea Tărlungeni 3 – 0

Dacia Unirea Brăila şi Juventus Bucureşti au stat în această rundă.

Clasament

1. Juventus Bucureşti 29 22 3 4 61-16 69

2. UTA Bătrâna Doamnă 30 18 5 7 52-28 59

3. Sepsi Sfântu Gheorghe 29 17 7 5 50-26 58

4. CS Mioveni 30 17 6 7 48-24 57

5. FC Braşov 30 15 9 6 47-30 54

6. Chindia Târgovişte 29 16 3 10 49-30 51

7. Dacia Unirea Brăila 29 14 4 11 35-34 46

8. Olimpia Satu Mare 30 13 6 11 39-33 45

9. Dunărea Călăraşi 30 12 8 10 41-38 44

10. CS Afumaţi 29 12 5 12 35-31 41

11. Foresta Suceava 29 12 5 12 46-47 41

12. Luceafărul Oradea 30 11 4 15 38-34 37

13. Politehnica Timişoara 30 9 7 14 41-51 34

14. FC Academica Clinceni 30 10 4 16 42-60 34

15. CS Baloteşti 29 8 6 15 34-50 30

16. Metalul Reşiţa 30 6 3 21 32-65 21

17. CSM Râmnicu Vâlcea 29 4 6 19 16-55 18

18. Unirea Tărlungeni 30 2 5 23 15-69 1

Notă: Şoimii Pâncota şi ACS Berceni s-au retras din campionat înainte de finalul turului şi toate rezultatele obţinute până în acel moment le-au fost anulate. Unirea Tărlungeni şi CSM Râmnicu Vâlcea s-au retras din campionat după finalul turului şi vor pierde cu 3-0 „la masa verde” toate meciurile pe care le mai au de disputat până la finalul sezonului.