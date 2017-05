Rugby

Duminică, în penultima etapă din returul Diviziei Naţionale de Rugby, echipa Clubului Sportiv Municipal Suceava a pierdut disputa de pe terenul celor de la RCM Galaţi cu scorul de 5 – 12. În urma acestui eşec neaşteptat, sucevenii pregătiţi de antrenorul Constantin Vlad şi-au micşorat şansele de a termina returul pe locul doi, poziţie ce i-ar avantaja în semifinale, deoarece vor juca acasă. CSM-ul a început cu stângul acest meci şi a primit eseu după lovitura de începere, când gălăţenii au recuperat balonul şi au găsit o breşă în apărarea suceveană, scor 7 – 0 după fructificarea transformării. În continuarea jocului, elevii lui Constantin Vlad au dominat teritorial şi au avut o posesie foarte mare, dar din păcate nu au profitat de multiplele oportunităţi de a pune puncte pe tabelă, iar scorul la pauză a fost 7 – 0 pentru Galaţi. În partea a doua, CSM-ul a continuat să atace în terenul advers şi şi-a creat ocazii de a marca, dar tot gazdele au punctat cu un al doilea eseu, iar sucevenii au redus din diferenţă cu o încercare a lui Andrei Custrin, ambele transformări fiind ratate, scor 12 – 5. În ultima fază de joc, Suceava a avut o nouă oportunitate de a marca, după o grămadă la 5 metri de terenul advers de ţintă, dar fără succes.

„Am început prost, cu un eseu din vestiare, aşa cum se spune, dar mai apoi am avut o posesie foarte mare şi am dominat teritorial. Ne-am creat multe oportunităţi de a pune puncte pe tabelă, dar nu le-am fructificat. Nu pot să spun că jucătorii noştri nu şi-au dorit victoria, ba din contra s-au dăruit în teren şi au controlat jocul şi pot să spun că n-am mai păţit niciodată în atâţia ani de rugby aşa ceva. Am jucat la mână sau am dat în margine multe baloane din penalităţi, dar nu ne-a ieşit şi trebuia să le transformăm, iar aici cred că e vorba de indisciplină tactică. Ideea este că am făcut greşeli tehnice cât în tot returul de campionat, dar sper ca jucătorii să se concentreze mult mai bine în ultimul meci, cu liderul, când suntem obligaţi să câştigăm. Va fi foarte greu, dar nu imposibil şi am încredere că sportivii se vor mobiliza şi vom merge înainte. Mulţumim Primăriei şi Consiliului Local Suceava pentru sprijinul acordat, dar şi firmelor AC Mobile, domnului Alin Creţu şi Expertoptic, Andrei Puiu”, a explicat antrenorul Constantin Vlad.

CSM Suceava a început meciul de la Galaţi în formula: Octavian Scolobiuc, Croitoru, Covaliu, Drelciuc, Ştefăniţă Rusu, Preutescu, Constantin Varvaroi, Nichiforiuc, Creţuleac, Creţu, Andrei Manole, Ştefan Ştefăroi, Custrin, Dumitru Ştefăroi şi Elisei, în teren intrând pe parcurs şi Câtea, Lahiani, Ivanov, Bogdan Rusu şi Lucian Strugariu.

Sâmbătă, în ultima etapă din retur, CSM Suceava va juca pe teren propriu cu liderul CS Năvodari, într-un meci pe care sucevenii sunt obligaţi să-l câştige, ca să-şi păstreze locul II.

Etapa a 13-a

CS Mănăştur Cluj – RC Bârlad 10 – 54

CS Năvodari – RC Stejarul Buzău 48 – 3

Ştiinţa Petroşani – CSUAV Arad 38 – 0

RCM Galaţi – CSM Bucovina Suceava 12 – 5

Clasamentul Diviziei Naţionale

1. CS Năvodari 13 12 0 1 643 162 12pb 60pct

2. CSM Bucovina Suceava 13 9 0 4 343 226 7 43

3. RC Stejarul Buzău 13 9 0 4 217 215 4 40

4. CS Ştiinţa Petroşani 12 8 0 4 327 211 5 37

5. Rugby Club Bârlad 13 5 0 8 357 294 8 28

6. RCM Galaţi 12 5 0 7 178 312 6 26

7. CSUAV Arad 13 2 0 11 144 414 1 9

8. CS Mănăştur Cluj 13 1 0 12 134 509 2 4