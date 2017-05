Handbal

Echipa de handbal masculin a Universităţii „Ștefan cel Mare” din Suceava a luat o opţiune serioasă pentru o medalie naţională la universitarele României de la Suceava, după ce a câştigat fără probleme primele două meciuri din grupa din care face parte, la sala Liceului cu Program Sportiv. Vineri dimineaţă, sucevenii au început cu dreptul acest turneu şi s-au impus fără probleme în partida cu Universitatea din Piteşti, cu scorul de 45 – 16. Echipa condusă de pe margine de antrenorul Petru Ghervan şi-a respectat statutul de favorită şi până la pauză a marcat 21 de goluri, faţă de 11 reuşite de piteşteni. Sucevenii, cu antrenorul lor secund în poartă, Iulian Andrei, reactivat după un an şi jumătate de pauză, dar şi cu Adi Chiruţ pe post de inter, s-au distanţat în minutul 42 la 31 – 12, iar până la final au câştigat fără probleme, scor 45 – 16. Ieri, în meciul doi, disputat de la ora 16.30, Universitatea Suceava a bifat a doua victorie în grupa din care face parte, scor 39 – 9 cu Academia de Studii Economice Bucureşti, după ce la pauză era 26 – 2. Sucevenii au evoluat în compania unei echipe de studenţi pasionaţi de handbal, dar care nu practică acest sport de performanţă, de aici şi diferenţa mare de scor.

„În primul meci, cu Universitatea din Piteşti, am întâlnit o echipă cu trei jucători de la CSM Bucureşti şi unul de la CSM Satu Mare care a rezistat o parte din meci, dar mai apoi a căzut fizic. Chiar dacă a stat pe margine un an şi jumătate, Adi Chiruţ şi-a făcut foarte bine treaba mai ales în apărare, în tandem cu Ioan Tcaciuc, iar Andrei Iulian a apărat foarte bine o repriză, după o pauză mare. Ne aşteaptă un meci decisiv pentru locul I în serie cu campioana de anul trecut, studenţii din Târgu Jiu, care au o echipă compactă în divizia secundă şi câţiva jucători ce au fost în Liga Naţională. Trebuie să câştigăm neapărat acest meci deoarece avem la dispoziţie o echipă formată din jucători ce evoluează în Liga Naţională. La început ne-am propus o medalie, când am primit dreptul de a organiza acest turneu, dar după ce-am văzut echipele cred că trebuie să ne luptăm pentru medalia de aur”, a declarat antrenorul echipei Universităţii Suceava, Petru Ghervan.

În primul meci, studenţii suceveni au evoluat cu un lot format din sportivii: Cristi Tcaciuc, Iulian Andrei – Burlacu (9 goluri), Chiruţ (6 goluri), Olariu (5 goluri), Preda (5), Baican (4), Ciubotariu (3), Tîrzioru (3), Costea (3), Mitrea (3), Petrea (2), C. Bursuc (2) şi Ioan Tcaciuc.

În meciul al doilea de ieri, pentru Universitatea Suceava Adi Mitrea a marcat două goluri, Costea (7), Târzioru (7), Burlacu (4), Petrea (3), Preda (7), Baican (2), Bursuc (5), iar Ciubotariu a marcat două goluri.

Astăzi, 6 mai, de la ora 9.30, sucevenii vor juca meciul decisiv pentru locul I în grupă cu studenţii de la Târgu Jiu, iar duminică, în funcţie de rezultatul din acest meci, vor juca finala mică sau mare.