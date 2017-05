Rugby, seniori

Căpitanul echipei de rugby seniori a Clubului Sportiv Municipal Suceava, Ștefan Ștefăroi, se pregăteşte în aceste zile la Bucureşti, cu lotul naţional al României de Rugby în 7. Echipa României se pregăteşte pentru Campionatul European, divizia a doua, Men’s Sevens Trophy, care va avea două etape în acest an, una la Ostrava, în Cehia, între 4-5 iunie, şi una la Bucureşti, în perioada 17-18 iunie.

Originar din Berchişeşti, Ștefan Ștefăroi a început rugby-ul acum 9 ani la CSȘ Gura Humorului cu antrenorul Florin Nistor, echipă cu care a câştigat medalia de bronz la naţionalele sub 16 ani, mai apoi a ajuns la Bârlad, la juniorii sub 18 ani, şi a terminat junioratul la Baia Mare, acolo unde a ieşit vicecampion naţional. În acel an a fost titular şi la naţionala României, la Campionatul European

„Este un pas înainte în cariera mea, unul important ce sper să mă ajute să progresez cât mai mult, din toate punctele de vedere. Mă bucur că antrenorii naţionalei de rugby în 7 au urmărit şi jucători din Divizia Naţională şi ne-au dat o şansă să ne demonstrăm calităţile în lupta de a prinde lotul pentru europene şi, mai mult, un loc de titular. Cred că m-am descurcat foarte bine la testele fizice şi de forţă şi sper să prind lotul final de 12 jucători din 15 câţi suntem acum, iar asta depinde în primul rând de mine, dar şi de antrenor”, a explicat căpitanul sucevenilor de la CSM, Ștefan Ștefăroi.

Antrenorul său de la CSM Suceava, Constantin Vlad, are mare încredere în Ștefan Ștefăroi, mai exact în calităţile sale şi ambiţia de a ajunge cât mai departe în carieră.

„Ștefan este un jucător cu calităţi foarte bune pentru rugby-ul în 7, lucru pe care l-a demonstrat la fiecare meci, mai ales că evoluează pe linia de trei sferturi. Datorită evoluţiilor sale bune din acest campionat, Ștefan a fost urmărit şi convocat la naţionala de rugby în 7, la care sper să se titularizeze şi să ne reprezinte la cel mai înalt nivel. Mă bucur pentru el, dar şi pentru orice jucător din zona noastră, Suceava sau Gura Humorului, care este titularizat la echipele naţionale”, a explicat antrenorul echipei de seniori CSM Suceava, Constantin Vlad.