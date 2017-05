Fotbal – Copii

Liceul cu Program Sportiv Suceava organizează în zilele de 6 şi 7 mai Cupa Primăverii la fotbal, o competiţie dedicată elevilor din ciclul gimnazial. La competiţia organizată în parteneriat cu Direcţia Judeţeană pentru Tineret şi Sport şi Asociaţia Judeţeană de Fotbal Suceava sunt invitate să se înscrie unităţi şcolare de pe întreg teritoriul judeţului.

„Având în vedere numărul mare de unităţi şcolare care au participat anul trecut la această competiţie, dar şi solicitările pe care nu am mai putut să le onorăm, am decis ca în acest an să împărţim competiţia în mai multe etape. La sfârşitul acestei săptămâni va avea loc întrecerea destinată claselor a VII-a şi a VIII-a, urmând ca ulterior, pe parcursul anului şcolar, să organizăm şi competiţii pentru elevii din clasele a V-a şi a VI-a, dar şi pentru ciclul primar. Aşadar, aşteptăm ca până joi, 4 mai 2017, ora 22:00, orice unitate şcolară din judeţul Suceava să se înscrie în concurs prin trimiterea unui e-mail la adresa web.lpssuceava@yahoo.com”, a declarat profesorul Ovidiu Murariu.

La finalul competiţiei, toţi participanţii vor primi premii şi diplome din partea organizatorilor.