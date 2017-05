Juniorii de la He Pai Suceava

Qwan Ki Do

O parte din componenţii Clubului Sportiv He Pai din Suceava au luptat, sâmbătă şi duminică, pentru medalii la finalele Campionatului Naţional de Qwan Ki Do, rezervat juniorilor şi seniorilor, competiţie ce s-a desfăşurat la Roman. Această a 28-a ediţie a naţionalelor a adunat la start 24 de cluburi din ţară, din 17 oraşe şi 11 judeţe, 200 de sportivi la probele tehnice şi 160 la cele de luptă, dar şi 50 de arbitri. Clubul Sportiv He Pai Suceava a fost prezent cu 21 de sportivi cu vârste între 13 şi 47 de ani ce au câştigat zece medalii, şapte de aur, două de argint şi una de bronz. Astfel, în proba de tehnică la juniori, Alexandru Serediuc şi Raluca Huianu au devenit campioni naţionali la categoria 13 – 15 ani, la aceeaşi categorie colegul lor Dan Gaşpar a reuşit să câştige medalia de argint, iar Francesca Scepanschi a câştigat bronzul naţional. O evoluţie foarte bună a avut şi Sabina Postolache, sportivă ce a câştigat aurul naţional la categoria 16 – 17 ani. În competiţia seniorilor la tehnică, suceveanul Florin Duceac a devenit campion naţional al României la categoria 40 – 54 de ani, în competiţia rezervată sportivilor cu centura neagră.

În proba de luptă, clubul sucevean a reuşit prin sportivii săi să câştige alte patru medalii naţionale, din care trei de aur şi una de argint.

La categoria 13 – 15 ani juniori, Sebastian Priocop, Dan Grigoriu şi Alexandru Serediuc au câştigat aurul naţional, iar în proba feminină de la 13 – 15 ani, Francesca Scepanschi, Francesca Ionescu şi Raluca Huianu au câştigat medalia de argint. La categoria 16 – 17 ani, Beatrice Acristinei, Sabina Postolache şi Ana Rus au devenit campioane naţionale cu echipa, acelaşi loc fiind ocupat şi de Mihaela Munteanu la seniori, dar în proba individuală de luptă la centuri negre.

„Îi felicit pe toţi sportivii participanţi la această ediţie a Campionatului Naţional. S-au pregătit foarte bine şi ne-au reprezentat clubul şi oraşul, impresionând publicul prezent în sală. Faptul că cei doi sportivi pe care i-am avut înscrişi la categoriile de centuri negre au urcat pe prima treaptă a podiumului constituie un valoros exemplu pentru toţi practicanţii din club. Mulţumesc părinţilor pentru susţinere şi încredere”, a declarat preşedintele şi instructorul clubului He Pai Suceava, Ovidiu Zegrea - centură neagră 3 dang.