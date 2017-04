Handbal, juniori IV

Sâmbătă şi duminică, echipa de handbal juniori IV a Clubului Sportiv Universitar din Suceava va evolua la Bacău în penultima fază a Campionatului Naţional, turneul semifinal, etapă la care vor fi opt echipe împărţite în două grupe. Tinerii handbalişti pregătiţi de antrenorul Vasile Boca s-au calificat la turneul semifinal, după un turneu de zonă la care au „defilat”, câştigând la scor toate cele patru meciuri disputate. La turneul de la Bacău, sucevenii vor lupta în grupă cu echipa de juniori a Clubului CSM Focşani, cu LPS Iaşi şi Perla Murfatlar, în cealaltă grupă fiind repartizate echipele: CSŞ Medgidia, CSŞM Bacău, LPS Brăila şi LPS Vaslui.

„Mergem optimişti la acest turneu să obţinem calificarea la etapa finală, de pe un loc cât mai bun. Sunt încrezător că ne vom califica deoarece avem o generaţie cu toţi jucătorii în al doilea an de juniori IV, una ce a mai fost la două turnee finale, în 2015, la minihandbal, când am luat argintul naţional, şi anul trecut, când am terminat pe poziţia a cincea la juniori IV. Va fi un turneu foarte puternic, cu adversari valoroşi, şi mă aştept la meciuri spectaculoase, chiar şi la acest nivel”, a declarat antrenorul Vasile Boca.

La acest turneul semifinal, CSU Suceava va participa cu un lot format din jucătorii: Dan Gaşpar, Alexandru Bălaşa, Sebastian Spatariu, Ştefan Neagu, Rareş Florescu, Alexandru Reuţ, Daniel Stanciuc, Cătălin Zariţchi, Emilian Huţuleac şi Claudiu Stejar.

Programul turneului semifinal:

Vineri, 28 aprilie 2017

09.00: CSU SUCEAVA – PERLA MURFATLAR

10.00: CSŞ MEDGIDIA – LPS VASLUI

11.00: CSŞM BACĂU – LPS BRĂILA

12.00: LPS FOCŞANI – LPS IAŞI

15.00: LPS VASLUI – LPS BRĂILA

16.00: LPS IAŞI – PERLA MURFATLAR

17.00: CSU SUCEAVA – LPS FOCŞANI

18.00: CSŞM BACĂU – CSŞ MEDGIDIA

Sâmbătă, 29 aprilie 2017

09.00: LPS VASLUI – CSŞM BACĂU

10.00: CSŞ MEDGIDIA – LPS BRĂILA

11.00: CSU SUCEAVA – LPS IAŞI

12.00: LPS FOCŞANI – PERLA MURFATLAR

13.30: LOC IV A – LOC IV B

14.30: LOC III A – LOC III B

15.30: LOC II A – LOC II B

16.30: LOC I A – LOC I B