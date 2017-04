Liga a II-a

Ieri după-amiază s-au aflat faţă-n faţă pe Areni Foresta şi FC Braşov, două formaţii cu mari probleme financiare, care-şi duc zilele de astăzi pe mâine. Fotbaliştii care au intrat pe teren, neplătiţi cu lunile, au încercat să uite pentru 90 de minute de situaţia grea în care se află şi au făcut tot posibilul pentru a oferi un spectacol agreabil celor aproximativ 1.500 de spectatori prezenţi pe stadion. Şi în multe momente ale jocului au reuşit ce şi-au propus, chiar dacă întâlnirea s-a încheiat fără goluri, cu scorul de 0-0.

Pe fondul unui meci echilibrat, disputat în condiţiile unui vânt puternic, sucevenii au avut prima ocazie de gol în minutul 15, prin Mutu, care a reluat cu capul, destul de periculos, mingea trimisă de Drugă, din corner. Oaspeţii au ripostat după o jumătate de oră de joc după ce Enceanu l-a găsit bine în careul Forestei pe Goge, însă mijlocaşul de bandă braşovean a preluat larg, permiţându-i lui Mutu să respingă în corner. Finalul primei reprize a aparţinut gazdelor, care au creat pericol la poarta adversă prin Vraciu, reluare slabă, cu capul, din poziţie excelentă, şi Rusu, care a încercat fără succes să-l învingă pe Iacob cu un şut plasat din 6 metri.

Nemulţumit de aportul ofensiv al echipei sale, antrenorul celor de la FC Braşov, Cornel Ţălnar, a efectuat două schimbări la pauză, însă linia de cinci apărători a Forestei a continuat să evolueze fără greşeală. În contextul unui joc de luptă, destul de fragmentat, sucevenii au trecut pe lângă deschiderea scorului în minutul 70, atunci când Rusu, scăpat pe contraatac, a greşit de puţin ţinta. Oaspeţii au avut şi ei şansa lor de a înscrie, în urma unei faze consumate câteva zeci de secunde mai târziu: Sburlea a centrat de parte stângă, Istrati a avut o tentativă nereuşită de foarfecă, însă balonul a ricoşat la Goge, care a şutat moale, din 10 metri, permiţându-i lui Niga să intervină. Ultima şi cea mai mare ocazie de gol a partidei a avut loc în secvenţele de prelungiri, când Lung, fundaşul central al Forestei, a şutat violent sub transversală, din cădere, prilejuindu-i lui Iacob o intervenţie de zile mari.

În concluzie, acest rezultat de 0-0 poate fi considerat unul pozitiv, dacă ţinem cont de calvarul traversat în ultima perioadă de fotbaliştii suceveni, aceştia trăgând speranţe că situaţia de la club se va remedia în ceasul al doisprezecelea, iar lucrurile vor reintra în normal.

Foresta: Niga – Mihălăchioaie, Mutu, Lung, Masella, Semeghin – Vraciu (55 Cerlincă), Stănescu (69 Grumezescu), Dumitriu, Drugă (61 Căinari) – Rusu. Antrenori: Bogdan Tudoreanu şi Marius Lup.

FC Braşov: Fl. Iacob - Băjan, I. Şerban, Ichim (72 Istrati), Ct. Stan – Enceanu (46 Răchişan), P. Iacob, Vl. Munteanu, Goge - Grigorie, R. Moldoveanu (46 Sburlea). Antrenori: Cornel Ţălnar, Florentin Petre şi Mihai Stere.

Secundul Braşovului, Florentin Petre, a avut cuvinte de laudă pentru Foresta

La conferinţa de presă de după meci, antrenorul Bogdan Tudoreanu şi-a felicitat jucătorii pentru atitudine, după care discuţia s-a axat pe problemele grave de la club. „Sper că acesta să nu fie ultimul nostru meci. Nu am nici o veste din partea conducerii referitor la stingerea litigiului cu cei de la Finanţe. Sper să putem achita acea datorie de 300.000 de lei pe ultima sută de metri, astfel încât să putem obţine finanţare de la Consiliul Local în cadrul şedinţei de joi”, a declarat Tudoreanu.

Din partea braşovenilor, la conferinţa de presă a venit secundul Florentin Petre. „Cred că am abordat jocul bine, chiar dacă la noi e o perioadă de mari frământări. Am întâlnit însă un adversar bun, arţăgos, şi din acest motiv nu am putut să plecăm acasă cu toate cele trei puncte, care ne trebuiau atât de tare. Sucevenii au demonstrat calitate şi cred că merită mai mult decât au parte acum”, a precizat fostul mijlocaş dinamovist.

Rezultate înregistrate în etapa a XXXI-a:

UTA Arad – Olimpia Satu Mare 2-0

Politehnica Timişoara – Juventus Bucureşti 2-1

Metalul Reşita – Academica Clinceni 1-1

Dacia Unirea Brăila – CS Mioveni 1-0

Foresta Suceava – FC Braşov 0-0

Chindia Târgovişte – Luceafărul Oradea 2-1

Unirea Tărlungeni – Dunărea Călăraşi 0-3

Partida CS Baloteşti – Sepsi Sfântu Gheorghe se dispută astăzi, de la ora 17.30.

CS Afumaţi stă în această rundă.

Clasament

1 Juventus Bucureşti 28 21 3 4 58-15 66

2 UTA Bătrâna Doamnă 28 17 5 6 49-27 56

3 Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 27 16 6 5 47-25 54

4 FC Braşov 28 15 8 5 45-27 53

5 CS Mioveni 28 15 6 7 40-21 51

6 Chindia Târgovişte 27 16 2 9 47-27 50

7 Olimpia Satu Mare 28 13 5 10 38-31 44

8 Dacia Unirea Brăila 28 13 4 11 33-33 43

9 Dunărea Călăraşi 28 11 8 9 39-34 41

10 Foresta Suceava 28 11 5 12 44-47 38

11 CS Afumaţi 27 10 5 12 30-30 35

12 Luceafărul Oradea 28 10 4 14 35-32 34

13 FC Academica Clinceni 28 9 4 15 37-57 31

14 ASU Politehnica Timişoara 28 8 6 14 36-49 30

15 CS Baloteşti 26 7 6 13 32-45 27

16 Metalul Reşiţa 28 6 2 20 30-59 20

17 CSM Râmnicu Vâlcea 27 4 6 17 16-49 18

18 Unirea Tărlungeni 28 2 5 21 15-63 3