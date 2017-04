Echipa de juniori sub 19 ani a României, Alexandru Ra/ă(nr. 13) și David Miron (nr 15)

Volei

De mai bine de o săptămână, doi voleibalişti din judeţul Suceava participă cu naţionala României sub 19 ani la Campionatul European de Volei ce are loc în Ungaria şi Slovacia. Este vorba de suceveanul Alexandru Raţă, sportiv antrenat la Liceul cu Program Sportiv Suceava de Tudor Orăşanu, ce evoluează şi pentru echipa de seniori a Clubului Sportiv Municipal Suceava, şi David Miron, voleibalist antrenat la Clubul Sportiv Școlar „Nicu Gane” din Fălticeni de Marius Stan. După o lungă perioadă de pregătire în cantonamentele naţionalei, cei doi voleibalişti din judeţul Suceava au debutat la europene săptămâna trecută, într-o grupă ce se desfăşoară în Slovacia, într-un meci contra Finlandei. Din păcate, presiunea acestui debut şi-a pus amprenta pe evoluţia românilor, care au pierdut cu scorul de 0 – 3 la seturi, eficienţa jucătorilor noştri fiind una foarte slabă, astfel că suceveanul Alexandru Raţă a avut cel mai bun procentaj, cu 8 puncte câştigate. În primul set, România a pierdut la 20, iar mai apoi la 17 şi 13. Duminică, în meciul al doilea din grupă, naţionala României a reuşit prima victorie de la aceste europene, una dramatică în disputa cu ţara gazdă, Slovacia. Românii au câştigat cu 3 – 2, după un prim set pierdut la mare luptă, 23 – 25, şi două seturi câştigate mai apoi la 16 şi 18. În setul patru, gazdele au reuşit să egaleze la seturi şi mai apoi să-şi adjudece primul succes, după 15 – 10 în decisiv, suceveanul Alexandru Raţă fiind al treilea la eficienţă, cu 10 puncte, 8 din atac, unul din serviciu şi unul din blocaj. Luni, în al treilea meci, România a pierdut dramatic cu 2 – 3 în faţa Franţei, după ce a avut minge de meci în setul decisiv. Românii au câştigat primul act cu 27 – 25, dar au fost egalaţi la seturi şi au fost conduşi, după 16 – 25 şi 21 – 25. Naţionala noastră a trimis partida în tie-break după un 25 – 23, a avut posibilitatea de se impune la 16 – 15, dar a pierdut cu 17 – 19. Astăzi, de la ora 21.00, România va juca împotriva Turciei, iar mâine, de la 18.30, cu Cehia, în ultimul meci din grupe. Din păcate, şansele românilor de a ajunge în semifinale sunt aproape nule, deoarece mai au de jucat cu liderul Cehia, care are trei victorii din trei meciuri şi Turcia, echipă ce se află pe locul II şi a învins Franţa cu 3 – 0 şi Finlanda cu 3 – 1. Primele două clasate în fiecare grupă vor merge în semifinale, următoarele două vor lupta pentru locurile 5 – 8.