Fotbal

Condiţiile meteo nefavorabile şi zăpada căzută săptămâna trecută au forţat Asociaţia Judeţeană de Fotbal Suceava să amâne toate meciurile din weekend, atât la Liga a IV-a, Liga a V-a, la juniori, dar şi-n faza judeţeană a Cupei României. Astfel, etapa cu numărul 20 din Liga a IV-a Interconti a fost amânată pentru miercuri şi joi, 26 şi 27 aprilie, meciurile de juniori urmând să înceapă la ora 16.00, iar cele de seniori la ora 18.00. În Liga a V-a, etapa din weekend a fost mutată la finalul campionatului, pe 4 iunie, de la ora 13.00, la o săptămână după ultima etapă programată din retur.

La juniorii sub 11 ani etapa a fost mutată pe 28 aprilie, la under 13, pe 1 mai, iar la under 15, miercuri, pe 26 aprilie. Mai mult, meciurile din semifinalele Cupei României, care trebuiau să se dispute pe 26 aprilie, au fost reprogramate pe 3 mai, cele din tur, şi pe 17 mai, cele din retur.

„Vremea rea ne-a obligat să mutăm meciurile din acest weekend, mai ales că-n zona de munte a căzut foarte multă zăpadă şi riscam să dăm peste cap programările, unele din meciuri fiind imposibil de disputat. La juniori am profitat de vacanţă şi le-am pus în această săptămână, iar la Liga a V-a programul ne-a permis să mutăm etapa, la o săptămână după ultima rundă din retur”, a explicat preşedintele AJF Suceava, Ciprian Anton.

Miercuri şi joi va avea loc etapa a 20-a din Liga a IV-a după următorul program:

Miercuri, ora 18.00

Viitorul Liteni – Şomuzul Preuteşti

Progresul Frătăuţii Vechi – Şomuz Fălticeni

Foresta II Siret – Stejarul Cajvana

Joi, ora 18.00

CS Gura Humorului – Victoria Vatra Moldoviţei

Recolta Fântânele – Moldova Drăguşeni

Forestierul Frumosu şi Bucovina Rădăuţi vor sta.

Clasament

1 Bucovina Rădăuţi 19 17 2 0 59-2 53

2 Progresul Frătăuţii Vechi 19 14 1 4 42-13 43

3 Viitorul Liteni 19 14 1 4 52-25 43

4 Şomuz Fălticeni 19 11 3 5 51-27 36

5 Şomuzul Preuteşti 19 9 4 6 53-39 31

6 Moldova Drăguşeni 19 9 1 9 34-45 28

7 Foresta II Siret 19 7 3 9 33-35 24

8 Victoria Vatra Moldoviţei 19 7 3 9 29-40 24

9 Forestierul Frumosu 19 7 1 11 37-57 22

10 Bradul Putna 19 7 0 12 43-36 21

11 CS Gura Humorului 19 6 1 12 26-37 19

12 Recolta Fântânele 19 6 1 12 32-44 19

13 Stejarul Cajvana 19 5 2 12 38-82 17

14 Avântul Volovăţ 19 2 1 16 17-64 7

Notă: Formaţiile Bradul Putna şi Avântul Volovăţ s-au retras din campionat după finalul turului şi vor pierde la „masa verde”, cu 3-0, meciurile pe care le mai au disputat până la finalul sezonului. Recolta Fântânele a primit o depunctare de 3 puncte din partea Comisiei de Disciplină.