Sâmbătă, în etapa cu numărul 11 din Divizia Naţională de Rugby, echipa Clubului Sportiv Municipal Suceava a reuşit o nouă victorie, a opta din acest sezon, în faţa propriilor spectatori, în confruntarea cu CSUAV Arad, scor 38 – 0. Elevii antrenorului Constantin Vlad au început în forţă acest meci şi au deschis scorul foarte repede, prin Ştefan Ştefăroi, care a reuşit primul eseu, dar transformarea a fost ratată.

Sucevenii atacă din nou buturile adverse şi Lucian Preutescu reuşeşte să culce balonul în terenul de ţintă advers, iar Sabin Creţu transformă şi scorul devine 12 – 0. Echipa locală rămâne în inferioritate după ce Croitoru este eliminat temporar 10 minute pentru un placaj periculos, iar oaspeţii reuşesc să intre în 22-ul sucevean, dar fără să marcheze. Cu un jucător în minus, CSM Suceava reuşeşte al treilea eseu prin Constantin Varvaroi, dar Sabin Creţu nimereşte bara, 17 – 0 fiind scorul la pauză.

Imediat după reînceperea jocului sucevenii au recuperat un balon în 22-ul advers, faza finalizându-se cu un eseu marcat de Marcel Creţuleac, iar scorul a devenit 24 – 0 după transformarea lui Sabin Creţu. Constantin Varvaroi şi-a trecut în cont al doilea eseu, după ce a reuşit să penetreze apărarea adversă, iar scorul era 31 – 0 după o nouă transformare fructificată.

Andrei Custrin a reuşit un eseu, după o cursă de 60 de metri

Ultima încercare a meciului a fost semnată de tânărul Andrei Custrin, sportiv ce a găsit o breşă în apărarea arădenilor şi a făcut o cursă de 60 de metri, în care a reuşit să evite şi fundaşul advers, scor final 38 – 0 după transformarea reuşită de Sabin Creţu. Diferenţa finală putea să fie mult mai mare dacă-n jocul sucevenilor nu apăreau multe greşeli tehnice, ce au stopat faze ce se anunţau periculoase pentru oaspeţi.

„A fost un antrenament bun în care am reuşit o victorie cu punct bonus, după o partidă în care nu prea am fost mulţumit de jocul propriu-zis. Am făcut foarte multe greşeli tehnice şi n-am ales cele mai bune soluţii tactice. Felicitări jucătorilor ce-au intrat în teren pentru această victorie. Am făcut toate schimbările în ideea de a proteja jucătorii importanţi pentru următoarele trei meciuri, trei etape foarte dificile, două în deplasare la Petroşani şi Galaţi, în ultima etapă urmând să jucăm acasă, cu Năvodari. Vrem să ne realizăm obiectivul, acela de a termina pe locul II, şi bineînţeles că ne dorim şi promovarea în Super Ligă. Mulţumim spectatorilor care ne-au încurajat pe tot parcursul meciului şi tuturor celor care ne susţin. Mulţumesc Primăriei Suceava, consilierilor locali şi domnului primar Ion Lungu pentru că am primit o primă tranşă de bani, iar atmosfera în lot este mult mai bună”, a explicat după meciul cu Arad antrenorul sucevean Constantin Vlad.

CSM Suceava a început acest meci în formula: Octavian Scolobiuc, Iulian Câtea, Ion Covaliu, Ştefăniţă Rusu, Alexandru Croitoru, Lucian Preutescu, Andrei Drelciuc, Constantin Varvaroi, Marcel Creţuleac, Sabin Creţu, Ştefan Ştefăroi, Andrei Custrin, Dumitru Ştefăroi, Lahyani Mohamed Amine şi Alin Elisei. Antrenorul Constantin Vlad a folosit toţi jucătorii de pe banca de rezerve, mai exact, Lucian Strugariu, Andrei Varvaroi, Bogdan Rusu, Florin Zimbru, Andrei Manole, Vasilică Ivanov, Ioan Florea şi Alexandru Muraru.

Sâmbătă, sucevenii vor avea un meci important pentru menţinerea pe locul II, pe terenul celor de la Ştiinţa Petroşani.

Rezultatele etapei a 11-a

CSM Suceava – CSUAV Arad 38 – 0

Rugby Club Bârlad – CS Ştiinţa Petroşani 8 – 17

RCM Galaţi – CS Năvodari 0 – 103

RC Stejarul Buzău – CS Mănăştur Cluj 5 – 0 (neprezentare)

Clasamentul Diviziei Naţionale

1. CS Năvodari 11 10 0 1 540 – 121 10 50

2. CSM Bucovina Suceava 11 8 0 3 321 – 199 6 38

3. RC Stejarul Buzău 11 8 0 3 184 – 155 3 35

4. CS Ştiinţa Petroşani 10 7 0 3 274 – 194 3 31

5. Rugby Club Bârlad 11 4 0 7 265 – 229 7 23

6. RCM Galaţi 10 3 0 7 149 – 294 6 18

7. CSUAV Arad 11 2 0 9 132 – 346 1 9

8. CS Mănăştur Cluj 11 1 0 10 111 – 438 1 3