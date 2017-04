Handbal

Echipa de handbal a Universităţii Suceava a reuşit aseară să debuteze cu dreptul în turneul play-out din Liga Naţională, după victoria cu 19 – 18 în faţa uneia din contracandidatele la unul din primele două locuri, CSM Focşani. După ce în prima etapă au stat, studenţii au evoluat pe teren propriu într-un meci în care miza punctelor şi-a pus amprenta pe jocul ambelor echipe, unul cu multe greşeli, mai ales în faza de atac. Din dorinţa de a face un meci foarte bun, universitarii au comis multe greşeli în primul sfert de oră şi au marcat primul gol abia în minutul 12, când oaspeţii aveau 3 – 0, timp în care sucevenii au făcut trei forţări, au aruncat în bară, în portar, dar şi pe lângă. Finalul de repriză a aparţinut oaspeţilor, care au înscris de trei ori la rând, iar studenţii au închis tabela după prima parte la 7 – 10. În partea a doua, Universitatea a fost mult mai mobilă şi agresivă în apărare, iar în minutul 44 a reuşit pentru oprima dată egalarea, la 12. Ultimele 10 minute aveau să fie decisive în economia jocului, studenţii conducând pentru prima dată în minutul 52, graţie şi câtorva parade ale portarului Cristian Tcaciuc. Finalul avea să fie unul încins, dar universitarii au avut luciditatea de a-şi menţine un avantaj de minim un gol, scor final, 19 – 18.

“A fost nu meci greu şi exact de ce m-am temut n-am scăpat, foarte multe ratări, pe fondul unui start de meci în care am comis multe forţări, iar mai apoi am încetinit ritmul pentru a nu mai comite astfel de greşeli. Apărarea a fost bună, dar am ezitat pe faza a doua, tocmai din aceleaşi motive. Până n-am reuşit să trecem peste aceste aspecte, Focşaniul a fost peste noi. Când am înţeles exact ce trebuie să jucăm s-a simţit diferenţa. Important e c-am luat cele trei puncte, mai ales că şi Steaua a câştigat la Satu Mare, iar în următorul meci vom juca la ei şi vom aborda partida tot la victorie, aşa cum facem pe fiecare meci”, a declarat antrenorul sucevean, Adrian Chiruţ.

În meciul cu CSM Focşani, pentru Universitatea, cel mai bun marcator a fost Florin Ciubotariu, cu 5 reuşite, Puljiyovic (4), Mitrea şi Petrea, câte două goluri, iar Sipka, Vurlacu, Târzioru, Polocoşer, Preda şi Baica, câte un gol fiecare.

Clasament play-out

1. CSU Suceava 9 7 0 2 231 204 21

2. CSA Steaua Bucureşti 10 5 4 1 267 237 19

3. CSM Focşani 2007 10 6 1 3 252 235 19

4. CSM Făgăraş 9 2 1 6 207 235 7

5. CSM Satu Mare 10 0 2 8 232 278 2