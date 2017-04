Liga a II-a

Etapa a XXIX-a a Ligii secunde a început ieri după-amiază, cu duelul dintre Dunărea Călăraşi și Olimpia Satu Mare, încheiat cu scorul de 2-0, și se va întinde pe durata a patru zile, până sâmbătă, 15 aprilie. Meciul Forestei cu Metalul Reșița va avea loc vineri, cu începere de la ora 17.00, pe stadionul Areni. Situația la gruparea suceveană este însă în continuare una încordată, iar dacă nu se va putea rezolva în timp util problema datoriei de 300.000 de lei către Finanțe, lucru obligatoriu pentru ca societatea să poată primi finanțare de la Consiliul Local, atunci acest joc ar putea fi ultimul din scurta și zbuciumata istorie a grupării sucevene. „Din nefericire, suntem într-o situație critică. Din cauză că nu putem asigura nici masa jucătorilor, în acest moment nu facem nici antrenamente. Am încercat să eșalonăm acea datorie către Finanțe și am oferit drept garanție două suprafețe de teren în Suceava și trei apartamente. Cei de la Finanțe ne-au evaluat însă aceste bunuri la sume derizorii, 20.000 euro în total. Este strigător la cer ce se întâmplă în România. Deși am rămas singur, continui să mai sper că se va găsi o soluție pentru ca această echipă să nu se desființeze și să putem merge mai departe”, a declarat Andrei Ciutac, președintele Consiliului de Administrație al Forestei.

Iată cum se prezintă în continuare programul etapei a XXIX-a:

Joi, 13 Aprilie

Chindia Târgovişte - FC Braşov, ora 17:30

Vineri, 14 Aprilie

CS Baloteşti - Luceafărul Oradea, ora 11:00

Dacia Unirea Brăila - FC Academica Clinceni, ora 12:00

Foresta Suceava - Metalul Reşiţa, ora 17:00

ASU Politehnica Timişoara - CS Afumaţi, ora 17:00

CSM Râmnicu Vâlcea - CS Mioveni

Unirea Tărlungeni - Juventus Bucureşti

Sâmbătă, 15 Aprilie

UTA Bătrâna Doamnă - Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, ora 11:30

Clasament

1 Juventus Bucureşti 25 20 3 2 53-11 63

2 Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 25 15 6 4 44-22 51

3 FC Braşov 25 14 7 4 42-23 49

4 UTA Bătrâna Doamnă 25 14 5 6 43-25 47

5 CS Mioveni 25 14 5 6 35-18 47

6 Chindia Târgovişte 25 14 2 9 41-26 44

7. Olimpia Satu Mare 26 12 5 9 35-29 41

8 Dacia Unirea Brăila 25 11 4 10 31-30 37

9. Dunărea Călăraşi 26 9 8 9 32-33 35

10 Luceafărul Oradea 26 10 4 12 33-28 34

11 Foresta Suceava 25 10 3 12 40-44 33

12 CS Afumaţi 25 9 5 11 28-28 32

13 FC Academica Clinceni 25 9 3 13 35-51 30

14 CS Baloteşti 24 6 6 12 30-43 24

15 ASU Politehnica Timişoara 25 6 6 13 31-45 24

16 CSM Râmnicu Vâlcea 25 4 6 15 16-43 18

17 Metalul Reşiţa 25 5 1 19 25-56 16

18 Unirea Tărlungeni 25 2 5 18 15-54 9

Notă: Şoimii Pâncota şi ACS Berceni s-au retras din campionat înainte de finalul turului şi toate rezultatele obţinute până în acel moment le-au fost anulate. Unirea Tărlungeni şi CSM Râmnicu Vâlcea s-au retras din campionat după finalul turului şi vor pierde cu 3-0 „la masa verde” toate meciurile pe care le mai au de disputat până la finalul sezonului!