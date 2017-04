Lupte greco-romane

Luptătorii suceveni pregătiţi de Daniel Ciubotaru, Valerică Gherasim şi Andrei Bolohan au avut o evoluţie deosebită la Campionatele Naţionale de juniori I, desfăşurate la sfârşitul săptămânii trecute, la Craiova. Foarte aproape de titlul de campioni au fost Adrian Agache (CSM Suceava), la categoria 74 de kilograme şi Marian Hangaleţ (LPS Suceava), la categoria 50 de kilograme, care au intrat în posesia medaliilor de argint. Un parcurs apreciat a avut şi Teodor Chira (CSM Suceava), categoria 96 de kilograme, care s-a poziţionat în final pe locul 3.

De asemenea, Ion Marian (CSM Suceava), categoria 96 de kilograme, şi Ioan Moisei (LPS Suceava), categoria 55 de kilograme, au obţinut clasări aproape de podium, trebuind să se mulţumească cu locul 5. Trebuie precizat că, fiind prezent la concurs, marele Ştefan Rusu, cel mai mare luptător pe care l-a dat România, a venit şi i-a felicitat personal pe Adrian Agache şi Teodor Chira pentru prestaţia avută, mai ales că cei doi au fost dezavantajaţi în câteva rânduri de maniera de arbitraj.

„Ar fi bine de amintit că Agache mai are dreptul să lupte încă doi ani la nivelul întrecerilor de juniori I, iar Chira trei ani, aşa că, dacă rămân la fel de serioşi, vor mai avea şansa să lupte pentru titlul naţional. Trebuie remarcat şi faptul că Teodor Horătău, sportiv crescut de noi, dar transferat la începutul acestui an la Dinamo Bucureşti, a devenit vicecampion naţional de juniori la categoria 60 de kilograme, în vreme ce Constantin Huţuleac, un alt produs al şcolii de lupte sucevene ajuns recent în curtea celor de la Dinamo, s-a clasat pe un onorabil loc 7, săptămâna trecută, la Campionatele Europene Under 23. În încheiere, doresc să mulțumesc pentru sprijin Primăriei, Consiliului Local, dar și lui Sevi Caba de la Restaurantul Melody”, a declarat antrenorul Valerică Gherasim.