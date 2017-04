Rugby – Divizia Naţională

CSM Suceava îşi păstrează locul al doilea în ierarhia Diviziei Naţionale de rugby în ciuda eşecului înregistrat ieri, în meciul din deplasare, cu Stejarul Buzău, contând pentru etapa a X-a. A fost un meci extrem de echilibrat, cu răsturnări de situaţie, la finalul căruia echipa gazdă s-a impus cu scorul de 23-16.

„Chiar dacă am pierdut, nu ne-am întors cu mâna goală de la Buzău, pentru că am reuşit să intrăm în posesia punctului bonus defensiv. Cu toate că am condus de mai multe ori pe parcursul primei reprize, buzoienii au intrat în avantaj la cabine cu scorul de 11-9. În debutul părţii secunde am izbutit să ne distanţăm la 16-11 graţie unui eseu transformat, însă în ultima parte a întâlnirii nu am ales cele mai bune soluţii tactice şi am fost dominaţi teritorial. Am avut parte de un arbitraj bun şi trebuie să recunoaştem că victoria echipei buzoiene este meritată. Din păcate, punctul nostru forte, care este înaintarea, nu a funcţionat aşa cum trebuie în această întâlnire. Este important că am rămas pe locul doi, şi sper ca în cele patru etape care au mai rămas de disputat din sezonul regulat să comitem cât mai puţine erori”, a declarat antrenorul Constantin Vlad.

Sabin Creţu, cu trei lovituri de pedeapsă şi o transformare şi Dragoş Manole, cu un eseu, sunt marcatorii grupării sucevene în partida de la Buzău.

Rezultate înregistrate în etapa a X-a:

CSUAV Arad – Rugby Club Bârlad 20-36

CS Mănăştur Cluj – CS Năvodari 5-66

RC Stejarul Buzău – CSM Suceava 23-16

Partida Ştiinţa Petroşani – RCM Galaţi se dispută pe 20 mai.

Clasamentul Diviziei Naţionale

1. CS Năvodari 10 9 0 1 437 – 121 9pb 45pct

2. CSM Suceava 10 7 0 3 283 – 199 5 33

3. RC Stejarul Buzău 10 7 0 3 175 – 150 2 30

4. CS Ştiinţa Petroşani 9 6 0 3 257 – 186 4 28

5. Rugby Club Bârlad 10 4 0 6 252 – 209 7 23

6. RCM Galaţi 9 3 0 6 149 – 191 6 18

7. CSU AV Arad 10 2 0 8 132 – 308 1 9

8. CS Mănăştur Cluj 10 1 0 9 111 – 433 0 3