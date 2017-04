Rugby

Cu şapte victorii în nouă meciuri disputate în acest sezon, echipa de rugby seniori a Clubului Sportiv Municipal Suceava trece printr-o perioadă foarte bună în Divizia Naţională, fapt ce a propulsat-o până pe locul II în clasament. Duminică, de la ora 10.00, echipa pregătită de Constantin Vlad va avea un meci important pe terenul uneia din contracandidatele la poziţia secundă sau mai bine spus la un loc cât mai bun în semifinalele din partea a doua a sezonului, acolo unde merg primele patru clasate. Cu un moral foarte bun după două victorii reuşite în acest an, ambele pe teren propriu, 20 – 14 cu RC Bârlad şi 66 – 3 cu CS Mănăştur Cluj, sucevenii merg la Buzău cu gândul la un nou succes cu ajutorul căruia s-ar menţine în continuare pe locul II în clasament.

„Este un meci important pentru noi, aşa cum au fost şi vor fi toate din acest sezon. Am văzut că-n acest an Buzăul a câştigat la Bârlad, dar a pierdut acasă cu Galaţi, deci are o evoluţie oscilantă, dar pe noi trebuie să ne intereseze în primul rând jocul nostru, care trebuie să funcţioneze ca şi până acum, aşa cum ne dorim. Chiar dacă jucătorii n-au primit nici un ban în 2017, atmosfera în lot este destul de bună şi sper să facem o figură frumoasă la Buzău. Ne bucurăm că s-a aprobat bugetul pe club de la Primăria Suceava şi sperăm ca până la Paşte jucătorii să primească nişte bani”, a declarat antrenorul Constantin Vlad.

Pentru deplasarea de la Buzău, echipa suceveană are doi jucători importanţi ce sunt incerţi, Dragoş Manole, un jucător foarte experimentat şi util echipei, ce are probleme la spate din cauza cărora a stat şi etapa trecută, şi Lucian Zup, sportiv ce nu ştie încă dacă va face deplasarea din cauza serviciului.

Etapa a 10-a

8 aprilie

CSUAV Arad – Rugby Club Bârlad

CS Mănăştur Cluj – CS Năvodari

9 aprilie

RC Stejarul Buzău – CSM Suceava

20 mai

Ştiinţa Petroşani – RCM Galaţi

Clasamentul Diviziei Naţionale

1. CS Năvodari 9 8 0 1 371 – 116 8pb 40pct

2. CSM Bucovina Suceava 9 7 0 2 267 – 176 4 32

3. CS Ştiinţa Petroşani 9 6 0 3 257 – 186 4 28

4. RC Stejarul Buzău 9 6 0 3 152 – 134 2 26

5. Rugby Club Bârlad 9 3 0 6 216 – 189 6 18

6. RCM Galaţi 9 3 0 6 149 – 191 6 18

7. CSU AV Arad 9 2 0 7 112 – 272 1 9

8. CS Mănăştur Cluj 9 1 0 8 106 – 367 0 3