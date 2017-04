S-au stabilit grupele Cupei Monitorul la tenis

Concursul va conţine două etape diferite. În faza grupelor se va juca în sistem fiecare cu fiecare. Categoria Secundară va avea în program 9 grupe de câte 6 concurenţi, Principala – 14 grupe de câte 6, Elita sub 40 de ani – 2 grupe de câte 6, Elita plus 40 de ani – 4 grupe de câte 5, Categoria Veterani plus 60 de ani – 3 grupe de câte 6, iar Categoria Veterani plus 70 de ani – o grupă de 8.

În faza a doua, competiţia se va derula în sistem eliminatoriu, urmând ca, la Categoria Elită plus 40 de ani, din dorinţa a asigura participanţilor un număr minim de 6 meciuri jucate, partidele să se desfăşoare în sistem eliminatoriu şi în sens invers. Astfel, câştigătorii din primul tur vor continua lupta pentru titlu, iar învinşii vor disputa meciuri de clasament. De asemenea, jucătorii poziţionaţi pe locul 5 în cele 4 grupe iniţiale vor juca între ei pentru a stabili ordinea ultimilor clasaţi.

În premieră, ediţia a VIII-a a Cupei Monitorul va conţine un concurs dedicat femeilor, care se va derula în luna iulie, iar lista înscrierilor rămâne deschisă.

Pentru al doilea an consecutiv, în cadrul Cupei Monitorul va fi organizat şi un turneu pentru copii. Întrecerea va avea loc în luna septembrie, noutatea fiind că a fost inclusă în calendarul Federaţiei Române de Tenis.

Ca şi până acum, meciurile din cadrul Cupei Monitorul se vor desfăşura pe zgură, la bazele sportive Unirea şi IRE.