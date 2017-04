Rugby

Stadionul Unirea din municipiul Suceava va fi duminică, în premieră, gazda unui turneu final naţional la rugby juniori. În această ultimă fază a Campionatului Naţional de Rugby în X pentru juniorii sub 19 ani, unde se va da lupta pentru medalii, a reuşit să se califice şi echipa Liceului cu Program Sportiv Suceava, pregătită de antrenorul Dumitru Livadariu. În lupta pentru medalii vor intra în turneul de la Suceava patru echipe, pe lângă LPS calificându-se Steaua Bucureşti, CS Tomitanii Constanţa şi CSŞ 2 Baia Mare.

La ora 9.00 va avea loc o şedinţă tehnică şi tragerea la sorţi a meciurilor, turneul desfăşurându-se în sistemul fiecare cu fiecare, cu meciuri în care fiecare repriză va dura 10 minute. La finalul celor şase partide se va face clasamentul final şi se vor stabili medaliatele naţionale pe acest an, fiecare echipă urmând să primească trei puncte la victorie, două la remiză şi unul la meci pierdut.

„Mă bucur că am reuşit să aducem la Suceava, pentru prima dată în istoria rugby-ului juvenil de aici, un turneu final de campionat naţional şi-n acelaşi timp că ne-am calificat aici şi vom avea şansa să aducem prima medalie din istoria clubului. De-a lungul timpului am avut mulţi jucători la loturile naţionale, dar niciodată nu am reuşit să câştigăm un loc pe podium la turneele finale. În această săptămână am intrat în cantonament în localitate, pentru a ne pregăti cât mai bine, deoarece vom avea trei meciuri în compania unor echipe puternice. Jucătorii noştri sunt foarte motivaţi, au încredere că pot să facă o figură frumoasă şi sper să câştigăm prima medalie naţională, indiferent de culoare”, a explicat antrenorul Dumitru Livadariu.

Miercuri, de la ora 13.00, tot la terenul Unirea, echipa de juniori sub 17 ani de la LPS Suceava va fi gazda penultimului turneu din prima fază a Campionatului Naţional, competiţie în care este calificată la turneul final, chiar dacă mai sunt două turnee, cel de la Suceava şi cel de la Tecuci.