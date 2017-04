Rugby

Sâmbătă, începând cu ora 15.00, pe stadionul Tineretului din Gura Humorului va avea loc o selecţie de jucători de rugby cu vârsta peste 18 ani pentru clubul Oundle Rugby Football Club din Anglia. Acţiunea este organizată de Clubul Sportiv Şcolar din Gura Humorului, mai exact de antrenorul Andrei Varvaroi, împreună cu reprezentanţii clubului englez, aceasta fiind o primă fază a colaborării ce urmează să se materializeze între cele două cluburi. La finalul acţiunii de selecţie vor fi aleşi doi jucători ce vor avea şansa să acumuleze experienţă într-un campionat divizionar din Anglia, unde vor juca pentru prima echipă a clubului Oundle Rugby Football Club, meciurile disputându-se în weekend, sâmbătă sau duminică. Cei doi jucători selecţionaţi vor avea două antrenamente pe săptămână, marţi şi joi, clubul asigurându-le şi un loc de muncă şi o locuinţă (plătită de sportiv din salariul propriu) în perioada iulie 2017 – mai 2018, adică exact un sezon. De asemenea, clubul englez va plăti transportul jucătorilor selectaţi şi toate cheltuielile de vize şi permise de muncă şi va oferi echipament de pregătire şi de meci.

„Această acţiune reprezintă o oportunitate pentru doi dintre jucătorii din judeţ şi, în plus, o rampă de lansare în ligile superioare din Anglia, dacă vor fi serioşi şi vor dovedi că sunt capabili să crească din toate punctele de vedere. Totul a început la fundaţia Te Aud România, acolo unde l-am cunoscut pe directorul pe România de la DHL, Daniel Kearvel, firmă ce este de mulţi ani partener al federaţiei noastre. Am fost invitat la meciul de la Timişoara cu Harlequins, unde Daniel a făcut o licitaţie de produse şi ne-a cumpărat 10 perechi de ghete performante. Aici l-am întâlnit pe tatăl lui Daniel, care a jucat şi este în conducerea clubului Oundle Rugby Football Club din Anglia şi aşa am ajuns la un acord de colaborare între cluburile noastre, unul reciproc avantajos”, a explicat antrenorul humorean Andrei Varvaroi.

Oundle Rugby Football Club a fost format în anul 1976 şi are trei echipe de seniori, cât şi echipe de copii şi juniori, juniori care au ajuns să joace în Premiership şi ligile superioare engleze. Momentan echipa este pe locul 3 în East Midlands Two South.