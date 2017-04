Kickboxing

Născut în Milişăuţi şi stabilit mai apoi în Rădăuţi şi de câţiva ani în Anglia, Ionel Rayko Levitchi, supranumit şi „The Lion”, a reuşit zilele trecute să-şi treacă în palmares încă o victorie, a doua pe anul 2017, după lupta câştigată în Anglia la finalul lunii februarie. Rayko a evoluat cu succes în gala de la Bucureşti din circuitul WMF (World Mixed Fight), reuşind să câştige un meci de kickbox pe reguli de K-1. Ionel Rayko Levitchi a luptat împotriva unui sportiv din Bucureşti, adversar pe care l-a aflat cu o săptămână înaintea galei, dar acest lucru nu l-a împiedicat să facă un meci foarte bun şi să se impună în prima rundă a luptei.

„Am avut parte de un adversar din Bucureşti şi de aceea am fost nevoit să lupt în ring cu un public ostil, ce-şi susţinea favoritul. Totuşi am reuşit să mă impun în prima repriză prin knockout, după ce l-am surprins cu o lovitură la ficat, urmată de două lovituri la cap. Le mulţumesc celor din staff-ul meu, şi anume lui Horia Rădulescu şi lui Costel Paşniciuc, dar şi sponsorului meu oficial pentru această gală, Laurenţiu Ursachi (GJ GYM Vicov). Am avut trei zile de pauză şi voi relua pregătirea pentru următoarea luptă, ce este programată în luna mai”, a explicat Ionel Rayko Levitchi, supranumit „The Lion”.

Rayko va lupta din nou, într-o gală ce se va desfăşura la Cluj, pe 5 mai

Rayko va intra din nou în ring pe data de 5 mai, într-o gală din promoţia UFT ce va avea loc la Cluj, iar la mijlocul anului va pleca în China, unde va lupta într-o promoţie foarte mare, recunoscută pe plan mondial.

Tot în acest an, Rayko Levitchi îşi doreşte să mai facă cel puţin un meci pe reguli de MMA, în kickboxing la profesionişti având până acum 11 victorii, din care şapte prin KO, dintr-un total de 15 lupte disputate.

Ionel Rayko Levitchi şi-a început cariera în Artele Marţiale Mixte (MMA) în 2010, în Anglia, după ce la juniori a practicat luptele greco-romane. Până în 2013 a avut mai multe meciuri la semiprofesionişti, iar tot în acel an a luptat pentru prima dată la profesionişti, la o gală în România. Coleg cu Andrei Ostrovanu la sala renumitului antrenor român Horia Rădulescu, Ionel Rayko Levitchi a luptat în paralel cu MMA-ul şi pe reguli de K-1 în kickbox, dar direct la profesionişti. În luna februarie 2016, Ionel Rayco Levitchi a reuşit să câştige în Anglia centura de campion internaţional şi intercontinentală în kickboxing la profesionişti, la categoria 66 de kilograme, după o luptă câştigată în faţa lui Jon Spencer. În aprilie 2016 a reuşit knockoutul serii într-o gală la Cluj, iar mai apoi a fost învins la puncte la o importantă gală în Rusia. Tot anul trecut, în luna noiembrie, Rayko a reuşit să câştige în faţa lui Liam Johnson prin TKO (Techinical knockout) în prima rundă, în promoţia UCMMA, considerată cea mai puternică promoţie de MMA şi K-1 din Anglia.