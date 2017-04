Humoreanul Marius Ferariu va evolua cu naționala României la Campionatul European sub 18 ani din Franța

Rugby

Clubul Sportiv Şcolar din Gura Humorului va fi reprezentat din nou la nivel internaţional de unul dintre juniorii săi. Este de vorba de Marius Ferariu, rugbist pregătit de antrenorul Florin Nistor şi care a efectuat mai multe stagii de pregătire cu naţionala României de juniori sub 18 şi a reuşit să prindă lotul de 26 de jucători cu care reprezentativa noastră va evolua la Campionatul European pentru juniori sub 18 ani. Naţionala României va debuta sâmbătă, 8 aprilie, la Men’s Trophy U18, împotriva echipei similare a Cehiei, în oraşul Quimper Concarneau, din Franţa. Campionatul European pentru juniorii sub 18 ani se va desfăşura în perioada 7-15 aprilie. În celelalte trei meciuri din sferturile de finală ale competiţiei continentale Polonia va întâlni Olanda, Rusia va întâlni Ucraina şi Germania va întâlni Luxemburg.

„Ne bucurăm că suntem reprezentaţi din nou la loturile naţionale ale României, acolo unde clubul nostru a dat mulţi jucători valoroşi, ce ne-au reprezentat şi ne reprezintă cu cinste în competiţiile internaţionale. Îl felicit pe Marius Ferariu pentru că a reuşit să ajungă la naţionala României. Este un sportiv serios şi disciplinat, ce şi-a urmărit scopul, şi astfel au venit şi rezultatele. Convocarea sa la european este rodul muncii depuse pe tot parcursul pregătirii şi cred că dacă va continua cu aceeaşi determinare are mari şanse să ne reprezinte şi la următoarele campionate europene şi mondiale”, a declarat antrenorul lui Marius Ferariu, Florin Nistor.

După o pregătire intensă pe parcursul a 10 luni de zile, staff-ul naţionalei speră ca echipa să aibă o evoluţie foarte bună şi să câştige trofeul pus în joc în această grupă din care face parte şi România.

„Am reuşit să stabilim un lot final de 26 de jucători, deşi ne-a fost foarte greu să ne hotărâm pentru că toţi au muncit foarte mult şi meritau să meargă. Credem c-am făcut o alegere înţeleaptă şi am luat cei mai buni sportivi, mergem cu încredere acolo şi sperăm să câştigăm Campionatul European. Trebuie însă să luăm treptat totul, meci cu meci, primul e cel mai important pentru că practic ne menţine în lupta pentru trofeu. Dacă reuşim să ne impunem ritmul nostru de joc şi planul de joc pe care l-am stabilit, cred c-o să creştem de la meci la meci. Ne-am pregătit 10 luni pentru această competiţie, simt că jucătorii s-au legat foarte bine, am lucrat foarte mult cu ei pe creşterea unui echipe, teambuilding, sperăm ca acest lucru să se vadă în timpul competiţiei. Ne aşteaptă trei meciuri foarte grele, jucăm la 3 zile şi va fi foarte greu şi ca parte de recuperare”, a declarat directorul tehnic al României U18, Horea Himpe, înaintea plecării în Franţa.