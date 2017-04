Rugby, under 18

Echipa de rugby sub 18 ani a Clubului Sportiv Școlar din Gura Humorului a participat în weekend la ediţia cu numărul şapte a turneului internaţional organizat în memoria lui Ion Hîncu la Chişinău. Competiţia a avut mai multe categorii de vârstă pentru copii şi juniori, dar şi un meci de seniori, echipele participante fiind din Republica Moldova, Ucraina şi România. Prezenţi pentru prima dată la această competiţie, jucătorii pregătiţi de antrenorul Florin Nistor au evoluat pe un teren sintetic modern într-o bază nouă a Federaţiei Moldovene de Rugby. În prima partidă, humorenii au întâlnit un adversar mai lejer, echipa LIMPS Chişinău, pe care au învins-o cu scorul de 41 – 0. Elevii lui Florin Nistor au impus ritmul pe toată durata partidei şi au respectat planul de joc, concentrându-se în principal să elimine cât mai mult greşelile de tehnică individuală. În acest meci, Vasile Florea a reuşit două eseuri, Lucian Nuţu, George Plai şi Ionuţ Sandu au reuşit câte un eseu fiecare, iar Sergiu Michiduţă şi-a trecut în cont 5 transformări şi două lovituri de pedeapsă. Din păcate, în acest meci Alexandrer Șapoşnicov şi Daniel Ferariu s-au accidentat. Alexandrer Șapoşnicov este originar din Moldova, unde era în vederile naţionalei pentru Campionatul European.

În meciul doi, humorenii au învins o selecţionată a Moldovei

În meciul II, CSȘ Gura Humorului a întâlnit o echipă mult mai bună decât prima, tot din Chişinău, o echipă formată pe scheletul naţionalei sub 18 ani a Moldovei, ce va participa în această lună la Campionatul European. Elevii lui Florin Nistor au intrat mai greu în joc şi la pauză erau conduşi cu 12 – 5. Partea a doua a aparţinut humorenilor, care s-au apărat mult mai bine şi au întors rezultatul în favoarea lor, scor final 24 – 12. Lucian Nuţu, Iulian Gorcea, Vasile Florea şi Bogdan Boroş au reuşit câte un eseu, iar Sergiu Michiduţă a fructificat două transformări.

„La acest turneu echipa noastră a demonstrat că poate practica un rugby bun la acest nivel şi sper ca acest lucru să fie un argument pentru meciuri mult mai bune în returul campionatului. În primul meci am întâlnit un adversar mai slab din punct de vedere valoric, dar a fost un bun antrenament pentru echipa noastră. În meciul doi am întâlnit o echipă ce avea în componenţă mulţi jucători de la naţionala Moldovei, iar în prima repriză am fost dominaţi şi surprinşi de un joc penetrant al grămezii adverse. La pauză am discutat cu jucătorii şi-n repriza a doua au intrat mult mai motivaţi pentru a câştiga şi drept urmare am reuşit să întoarcem rezultatul şi am avut mai multe baloane decât adversarii în toate momentele de joc”, a declarat antrenorul Florin Nistor.

CSȘ Gura Humorului a folosit la acest turneu un lot format din sportivii: Bogdan Boroş, Rareş Prelucă, Iulian Gorcea, Florin Carpiuc, Iulian Curudz, Lucian Nuţu, Sergiu Olar, Cristian Caţer, Mihăiţă Miroş, George Plaiu, Alexander Șapoşnicov, Daniel Ferariu, Emil Sprinceanu, Sergiu Nichiduţă, Ionuţ Sandu, Andrei Arăriţei, Cosmin Miroş, Vlad Eden Osianu, Vlăduţ Lupan şi Vasile Flocea.