Fotbal, liga a II-a

Sâmbătă, în etapa a 27-a din Liga a II-a de fotbal, echipa Foresta Suceava a reuşit prima victorie în meciurile oficiale disputate în anul 2017, după 2 – 0 cu Academica Clinceni. Prima repriză a acestei partide a fost una cu un joc destul de şters în ambele tabere, una în care nu s-a înregistrat nici o ocazie clară de gol. Cu patru minute înainte de pauză, oaspeţii au trimis o minge cu capul pe spaţiul porţii, dar Niga n-a avut probleme să reţină mingea. Până la pauză, Dumitriu a executat o lovitură liberă, dar fără emoţii pentru portarul de la Clinceni, scor la pauză 0 – 0.

Partea a doua a fost ceva mai animată, cu o echipă a Sucevei ce a forţat deschiderea scorului. În minutul 75, Dumitriu execută o nouă lovitură liberă, dar mingea trece puţin peste transversală. Cu patru minute înainte de finalul timpului regulamentar, Dănilă primeşte un balon centrat de pe stânga în careu, încearcă să facă preluarea cu spatele la poartă, dar este faultat din spate de un fundaş advers. Arbitrul întâlnirii dictează penalty, iar oaspeţii protestează şi vor să iasă din teren, cel mai vehement fiind portarul Matache. După câteva minute, situaţia se calmează cât de cât, iar Vraciu îl execută pe Matache de la punctul cu var, scor 1 – 0. În penultimul minut din cele cinci de prelungire, sucevenii scapă pe contraatac, iar Bogdan Rusu rămâne singur cu portarul şi şutează plasat cu stângul pe lângă acesta, scor final 2 – 0.

Antrenorul Bogdan Tudoreanu crede că echipa îşi va îndeplini obiectivul, dacă se vor rezolva problemele financiare

Noul antrenor al forestierilor după plecarea lui Cristi Popovici, Bogdan Tudoreanu, este de părere că echipa sa a câștigat meritat acest meci.

„Important este că am reuşit să câştigăm cele trei puncte puse în joc şi cred că a fost o victorie meritată, deoarece am dominat în mare parte jocul. Am avut mai multe situaţii de gol decât adversarii şi eu spun că a fost penalty la acea fază, cel puţin aşa am văzut eu de unde eram. Sperăm să se rezolve problemele financiare şi să reuşim să ne continuăm activitatea şi dacă se va întâmpla aşa cred că vom reuşi să ne îndeplinim obiectivul propus la începutul sezonului. Sper ca după acest succes băieţii să aibă mai multă încredere în ei şi să ne întoarcem cu un rezultat pozitiv de la Brăila, chiar dacă va fi greu”, a declarat antrenorul Bogdan Tudoreanu.

Foresta Suceava a început meciul cu Academica Clinceni în formula: Niga - Cerlincă, Lung (cpt.), Mutu, Semeghin - Dumitriu, Asanache, Vl. Stănescu, Căinari – Rusu şi Grumezescu. În a doua repriză, sucevenii au făcut cele trei schimbări, Vraciu intrând în locul lui Stănescu, Dănilă l-a înlocuit pe Grumezescu, iar Drugă pe Căinari.

Sâmbătă, în următoarea etapă, Foresta va evolua în deplasare la Dacia Unirea Brăila, echipă aflată pe locul opt, la un singur punct în faţa sucevenilor.

Rezultatele etapei

Foresta Suceava - Academica Clinceni 2 – 0

Chindia Târgovişte - Metalul Reşiţa 4 – 0

CS Baloteşti - FC Braşov 2 – 2

CSM Râmnicu Vâlcea - Dacia Unirea Brăila 0 – 3

Unirea Tărlungeni - CS Afumaţi 0 – 3

Olimpia Satu Mare - Juventus Bucureşti 1 – 3

UTA Bătrâna Doamnă - Luceafărul Oradea 0 – 0

Luni, 3 aprilie

Dunărea Călăraşi - Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, ora 17:00

CS Mioveni şi ASU Politehnica Timişoara au stat

Clasament

1. Juventus Bucureşti 24 19 3 2 52-11 60

2. FC Braşov 25 14 7 4 42-23 49

3. Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 23 14 5 4 41-22 47

4. UTA Bătrâna Doamnă 24 14 4 6 43-25 46

5. Chindia Târgovişte 24 14 2 8 41-24 44

6. CS Mioveni 24 13 5 6 33-18 44

7. Olimpia Satu Mare 24 12 5 7 35-26 41

8. Dacia Unirea Brăila 24 10 4 10 27-29 34

9. Foresta Suceava 24 10 3 11 39-40 33

10. Luceafărul Oradea 25 9 4 12 29-27 31

11. CS Afumaţi 24 9 4 11 28-28 31

12. Dunărea Călăraşi 23 8 7 8 30-32 31

13. FC Academica Clinceni 24 8 3 13 34-51 27

14. Politehnica Timişoara 24 6 6 12 30-41 24

15. CS Baloteşti 24 6 6 12 30-43 24

16. CSM Râmnicu Vâlcea 24 4 6 14 16-40 18

17. Metalul Reşiţa 24 4 1 19 22-56 13

18. Unirea Tărlungeni 24 2 5 17 15-51 9

Notă: Şoimii Pâncota şi ACS Berceni s-au retras din campionat înainte de finalul turului şi toate rezultatele obţinute până în acel moment le-au fost anulate. Unirea Tărlungeni şi CSM Râmnicu Vâlcea s-au retras din campionat după finalul turului şi vor pierde cu 3-0 „la masa verde” toate meciurile pe care le mai au de disputat până la finalul sezonului!