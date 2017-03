Fotbal

După ce astă iarnă a fost părăsită de directorul executiv Dorin Goian, Foresta a rămas începând de ieri şi fără directorul sportiv Dănuţ Perjă, lucru confirmat de Andrei Ciutac, preşedintele Consiliului de Administraţie al grupării sucevene.

„Directorul sportiv Dănuţ Perjă a solicitat în cursul zilei de miercuri rezilierea de comun acord a contractului cu Foresta Suceava. Doresc să îi mulţumesc pentru toată susţinerea şi pentru tot sprijinul pe care mi l-a acordat în toată această perioadă şi îi doresc mult succes în continuare”,a declarat Andrei Ciutac.

Dănuţ Perjă a venit pe Areni vara trecută, pentru a face echipă cu Dorin Goian şi Andrei Ciutac, însă trioul de conducere al clubului s-a spart mult mai repede decât era anticipat.

„Cu părere de rău anunţ că mi-am reziliat contractul cu Foresta. Am mai avut discuţii pe această temă şi în iarnă, după demisia lui Dorin Goian. Atunci am hotărât însă să rămân pentru a-mi duce contractul până la capăt. A fost o perioadă grea, în care am încercat să supravieţuim doar cu banii de la sponsori. Am tot aşteptat să văd o schimbare, însă nu a venit nimeni lângă noi să ajute. Am ajuns la capătul puterilor, am încercat să ne descurcăm, să o scoatem la capăt, însă este foarte greu de susţinut o activitate în care sunt foarte multe cheltuieli zilnice, atât cu echipa mare, cât şi cu grupele de juniori. Am venit la Suceava cu gânduri mari, să fac multe, dar atât am putut, pentru că, până la urmă, totul se rezumă la bani. La un moment dat am încercat chiar să-mi conving familia să ne mutăm la Suceava, încrezător fiind că putem face lucruri măreţe aici. Din păcate, n-a fost să se întâmple aşa, iar acum voi face cale-ntoarsă la Bucureşti”, a declarat Dănuţ Perjă.

Acesta trage un nou semnal de alarmă şi anunţă că situaţia financiară la gruparea suceveană este una critică, echipa aflându-se în pragul colapsului.

„Sper să se găsească cineva care să ajute echipa în ceasul al doisprezecelea, pentru că datoriile nu sunt mari, în jur de 300.000 de lei. Îmi pare rău de jucători, deoarece, dacă nu va interveni cineva rapid să salveze echipa, mulţi dintre ei vor rămâne pe drumuri. Cum am mai spus, fără bani este imposibil de făcut fotbal. Eu am fost băiat deschis, am încercat să colaborez cu toată lumea. Ce a depins de mine am făcut. Din păcate ne învârtim într-un cerc vicios. Cred că şi legislaţia este foarte proastă în acest domeniu, ne îngrădeşte desfăşurarea activităţii foarte mult, iar dacă nu se va interveni de la cel mai înalt nivel în această problemă, în perioada următoare vor dispărea multe echipe sportive din România. În ce mă priveşte, doresc să mulţumesc tuturor celor cu care am colaborat, sponsorilor, dar şi autorităţilor locale, cărora le cer să vină şi mai aproape de fotbalul sucevean”, a mărturisit fostul oficial al Forestei.