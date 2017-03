Pregătire

Antrenori şi profesori de sport de la cluburile sportive şcolare din judeţul Suceava s-au întâlnit joi, 30 martie, la Fălticeni, pentru a participa la cercul metodic bianual la ramura performanţă şi la inaugurarea bacului de antrenament la canotaj, care începând de anul trecut a suferit ample lucrări de reabilitare. Conform directorului CSS “Nicu Gane”, prof. Iulian Darabă, au fost prezenţi aproximativ 50 de antrenori de la CSS Gura Humorului, CSS Rădăuţi, CSS Vatra Dornei, LPS Suceava, CSS Suceava şi CSS Fălticeni.

În România au mai rămas funcţionale doar două bacuri de antrenament pentru canotaj, la Fălticeni şi la Constanţa.Bacul din urbea de pe Şomuz aparţine CSM Suceava, atât lucrările de renovare a clădirii cât şi reparaţiile la bac fiind suportate de clubul sportiv sucevean. Bacul este o instalaţie fixă pe apă, pentru antrenamente de canotaj, care simulează cel mai apropiat modelul clasic de vâslire pentru o ambarcaţiune de maximum 4 vâsle. Aşa cum am aflat de la prof. Ioan Despa, antrenor de canotaj la CSM Suceava, pregătirile specifice pentru cei care încep canotajul pot fi făcute mai întâi pe bac, iar apoi pe iazul Şomuz, la ieşirea pe apă sportivul având deja un minim de cunoştinţe cu care poate controla mai uşor barca, având deja reflexe.

“Intrarea în circuitul de pregătire a bacului este un avantaj şi pentru sportivii de performanţă. Dialogul antrenor-sportiv se poate face în timp real, ceea ce pe apă este aproape imposibil, antrenorul poate observa de aproape greşelile sportivului şi le poate corecta, poate sta lângă sportiv şi să îi arate de pe margine ce trebuie să facă, se pot face antrenamente pe apă şi în sezonul rece, când iazul este îngheţat. Într-o cursă de canotaj efortul este mare şi de durată în condiţiile în care este solicitată îndemânarea, capacitatea şi tehnica, iar o pregătire judicios efectuată duce sportivii la realizarea cu destulă uşurinţă a unei curse de 2000 m”, ne-a precizat antrenorul Ioan Despa.

Pe bac se poate face antrenamentul corect al echipei

De la antrenorul emerit de canotaj Vasile Avrămia am aflat că alături de pregătirea la ergometru, care este un antrenament individual, în cadrul pregătirii pe bac se poate face un antrenament corect al echipei, bacul fiind “liantul echipei” pentru primele competiţii pe apă, anul competiţional în canotaj fiind identic cu anul calendaristic, iar primele curse pe apă la nivel naţional sunt la începutul lunii aprilie, când apa de pe iaz abia s-a dezgheţat.

“Sportivii pot ieşi din iarnă cu îndemânare tehnică, putând realiza corect mişcarea de vâslit în condiţii variate, fiecare canotor ştie să se integreze în echipaj şi să facă corp comun cu ceilalţi coechipieri. În timpul unei curse sunt efectuate un număr mare de lovituri, care trebuiesc efectuate cu un anumit tempo, destul de ridicat, cu o forţă cât mai mare de la început până la sfârşit pentru fiecare lovitură şi în acelaşi timp de către toţi coechipierii”, a explicat antrenorul Vasile Avrămia avantajele pregătirii pe bac.

Cei trei antrenori care pregătesc canotorii la baza nautică de la Fălticeni (Ioan Despa, Vasile Avrămia şi Ana Avrămia) au dorit ca lecţiile practice de canotaj să se desfăşoare şi pe iazul Şomuz, dar din cauza vântului puternic nu au putut ieşi cu ambarcaţiunile pe apă, motiv pentru care au recurs şi la o demonstraţie pe ergometru. În canotaj participă aproape toţi muşchii corpului, rezistenţa având caracterul dominant în antrenamentul vâslaşilor, iar forţa se obţine într-o mare măsură prin antrenamentul pentru educarea rezistenţei, motiv pentru care ergometrul are ponderea cea mai ridicată în antrenament în sezonul rece, urmat de alergarea de rezistenţă şi antrenamentul specific în sala de forţă.

18 canotori se pregătesc la Fălticeni pentru competiţiile naţionale şi internaţionale

În acest an, la Fălticeni se pregătesc pentru competiţiile naţionale şi internaţionale 18 canotori. Dacă pentru ultimii doi ani obiectivele planificate au fost realizate şi chiar depăşite, fiind vorba de titluri de campioni mondiali, balcanici şi europeni, în acest an în concursuri intră o generaţie nouă, care promite să atingă într-o perioadă scurtă de timp astfel de performanţe. Primele competiţii pe apă vor avea loc la Timişoara, unde, în perioada 5-8 aprilie, pe apele Begăi, se desfăşoară Campionatul Naţional de Fond pentru seniori, tineret şi juniori, care va reuni canotori din 14 structuri sportive din întreaga ţară, care se vor întrece în 22 de probe. Vor face deplasarea şase canotori de la CSS “Nicu Gane”, unul de la AS “Nada Florilor” şi canotorii de la CSM Suceava. Antrenorul Vasile Avrămia are ca target cât mai multe medalii şi cel puţin un loc I şi un loc II pentru CSS “Nicu Gane”.