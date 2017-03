Popovici a fost demis din cauza rezultatelor nefavorabile

Liga a II-a

Andrei Ciutac, preşedintele Consiliului de Administraţie al Forestei, a dezvăluit ieri într-o conferinţă de presă care au fost motivele care au stat la baza demiterii antrenorului Cristi Popovici. „Seria de rezultate nefaste cu care ne confruntăm de luni bune ne-a făcut să luăm această decizie. Am obţinut doar o victorie în ultimele 14 meciuri oficiale, iar acest lucru a avut un impact negativ asupra vestiarului, a fanilor noştri şi a oamenilor care ne susţin. Încă tragem nădejde că putem obţine o clasare între primele opt formaţii, aşa cum am stabilit la startul sezonului, cu toate că prestaţiile din ultima vreme nu sunt dătătoare de speranţă. Am dorit să producem un şoc la echipă prin înlocuirea lui Cristi Popovici şi sper ca rezultatele din meciurile următoare să ne dea dreptate. De pregătirea echipei se vor ocupa în continuare secunzii Marius Lup, care este posesor al Licenţei A de antrenor, şi Bogdan Tudoreanu”.

Ciutac dezvăluie că situaţia financiară a clubului este critică

În altă ordine de idei, conducătorul Forestei a dezvăluit că gruparea suceveană se confruntă cu mari dificultăţi financiare în această perioadă: „Conturile sunt goale în acest moment, aşa că putem spune că situaţia financiară a clubului este critică. Facem sacrificii ca să ne putem desfăşura activitatea de zi cu zi şi rezistăm din ce în ce mai greu. Din ce am aflat, finanţarea de la Consiliul Local nu va veni mai repede de sfârşitul lunii aprilie şi mai avem de achitat şi la Finanţe o datorie de 200.000 de lei, rezultată din plata drepturilor băneşti către fotbalişti în ultimele luni. Faptul că n-am primit ultima tranşă din 2016 de la Consiliul Local, cifrată la 235.000 de lei, ne-a dat bugetul peste cap. Ştiam că începutul fiecărui an este o perioadă grea, astfel că banii încasaţi de la sponsori i-am folosit pentru a ne descurca în primele trei luni din 2017. Din nefericire, aceşti bani s-au epuizat, iar alte firme dispuse să ne ajute nu prea mai găsim, asta şi din cauza rezultatelor nefavorabile”.

Oficialii Forestei simt că se învârt într-un cerc vicios din care foarte greu se poate ieşi.

„În fiecare an ne lovim de aceleaşi probleme. Întotdeauna ni se spune dinspre Consiliul Local că vom primi mai mulţi bani dacă vom avea performanţe, ori e foarte greu să ai rezultate fără să dispui de banii necesari. Sigur că şi legislaţia în vigoare este foarte proastă. După 31 decembrie nu mai putem avea acces la finanţare de la Consiliul Local până nu se derulează procedurile pe anul în curs, şi aşa se creează un vid de 4-5 luni în care nu avem acces la bani. Iar în momentul în care vin, nu putem deconta cu ei cheltuielile efectuate până atunci”, a precizat Ciutac.

Sucevenii fac apel la ajutorul publicului

Andrei Ciutac speră ca lucrurile să revină la normal cât mai curând pentru că urmează o perioadă foarte încărcată pentru club.

„În luna aprilie ne aşteaptă cheltuieli foarte mari. Echipa mare are de disputat nu mai puţin de cinci meciuri în campionat, iar echipele de juniori au programate aproape săptămânal etape intermediare. Doar masa jucătorilor ne costă aproximativ 2.000 de lei pe lună. Mai sunt de plătit chirii, ca să nu mai vorbim de salariile jucătorilor, care sunt achitate doar până la jumătatea lunii ianuarie. Am văzut că au apărut în spaţiul public discuţii pe seama jucătorilor pe care i-am transferat la Foresta. În vară, în condiţiile în care eram retrogradaţi, iar în eşalonul secund urma să se contureze o singură serie, am considerat că nu putem rezista în competiţie bazându-ne doar pe jucători suceveni. Sper ca publicul să înţeleagă situaţia grea în care ne aflăm acum şi să vină în număr cât mare, sâmbătă, la stadion. Ştiu că s-au adunat atâtea meciuri fără victorie şi nu este normal, însă avem nevoie de suportul fanilor noştri”, a menţionat Andrei Ciutac.

În următorul meci de campionat, Foresta va primi vizita formaţiei Academica Clinceni, sâmbătă, cu începere de la ora 11.00.