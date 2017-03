Volei licee

Sâmbătă şi duminică, sala de sport a Colegiului Naţional „Ştefan cel Mare” din Suceava a găzduit pentru prima dată o fază pe zona Moldovei în competiţiile şcolare de la inaugurarea sa. Câştigătoarea fazei pe judeţul Suceava, echipa de volei fete a Colegiului Naţional „Ştefan cel Mare” din Suceava, a fost gazda fazei pe zona Moldovei a Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar (ONSŞ), etapă la care au mai fost prezente alte cinci echipe, Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan cel Mare” din Bacău, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” din Botoşani, Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, LPS Piatra Neamţ şi Liceul Teoretic „Emil Racoviţă” din Vaslui.

Ştefanistele pregătite de profesorul Adrian Cojocaru au deschis competiţia cu un meci în compania vecinelor din Botoşani. Din păcate, sucevencele au intrat mai greu în joc şi au avut o evoluţie destul de modestă, fapt ce a dus la un eşec în faţa echipei ce avea să ajungă în finală. În aplauzele publicului venit la sală, sâmbătă după-amiază, echipa Colegiului Naţional „Ştefan cel Mare” din Suceava a avut o evoluţie mult mai curajoasă în meciul doi din grupă, pe care l-a câştigat fără probleme cu scorul de 2 – 0 în detrimentul echipei Liceului Teoretic „Emil Racoviţă” din Vaslui. În a doua zi, voleibalistele de la „Ştefan” au luptat pentru ultimul loc pe podium şi s-au impus cu scorul de 2 – 0 la seturi, în disputa cu a doua clasată din cealaltă grupă, echipa Colegiului Naţional Pedagogic „Ştefan cel Mare” din Bacău.

„Ne bucurăm că etapa zonală a reuşit şi toate echipele au fost mulţumite de condiţiile oferite. Iar dacă am vorbi de echipa colegiului, menţionăm că am avut o generaţie frumoasă de voleibaliste care, la ultimele patru ediţii, a ajuns pe podiumul zonal, de trei ori pe 3 şi o dată pe 2, ţinând cont că de fiecare dată a trebuit să ţinem piept echipelor cu jucătoare active în campionatele naţionale de juniori şi chiar la lotul naţional. La etapa organizată, fetele s-au concentrat cu un mic rateu în primul meci, unde emoţiile debutului şi dorinţa de afirmare au fost greu de stăpânit. Acest handicap a fost depăşit la meciul al doilea şi mai ales la meciul al treilea, când am jucat pentru medaliile de bronz. Reuşita se datoreză muncii fetelor şi a catedrei de Educaţie Fizică de la colegiu, care a încercat să facă tot posibilul pentru un rezultat cât mai bun. Le mulţumim şi partenerilor IŞJ, DJST, AJSPT, Selgros Suceava, LPS Suceava şi Direcţiunea Colegiului Naţional „Ştefan cel Mare” Suceava”, a declarat profesorul Adrian Cojocaru, care pregăteşte echipa de volei fete a Colegiului Naţional „Ştefan cel Mare” din Suceava.

Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” din Suceava a abordat acest turneu de zonă cu un lot format din elevele: Larisa Ioana Andronic, Paula Turculeţ, Roxana Jauca, Aryana Leancă, Teodora Ignătescu, Denisa Şerban, Roxana Chiţan, Diana Biciuşcă, Alessia Mihăescu şi Naomi Tofan.

Rezultatele turneului de la Suceava

Sâmbătă

CN „ME” Botoşani - CN „SCM” Suceava 2 – 0

LT „AIC” Iaşi - LPS Piatra Neamţ 0 – 2

LT „ER” Vaslui - CN „ME” Botoşani 0 – 2

CNP „SCM” Bacău - LT „AIC” Iaşi 2 – 0

CN „SCM” Suceava - LT „ER” Vaslui 2 – 0

LPS Piatra Neamţ - CNP „SCM” Bacău 2 – 1

Duminică

Locurile 5 – 6 LT „ER” Vaslui - LT „AIC” Iaşi 0 – 2

Locurile 3 – 4 CN „SCM” Suceava - CNP „SCM” Bacău 2 – 0

Locurile 1 – 2 CN „ME” Botoşani - LPS Piatra Neamţ 0 – 2