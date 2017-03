Qwan Ki Do

Sportivii cluburilor He Pai Suceava şi Kim Long Dao din Fălticeni au luptat, sâmbătă şi duminică, pentru medalii la Campionatul Naţional de Qwan Ki Do rezervat copiilor, ce s-a desfăşurat în Sala Sporturilor din Iaşi. La aceste naţionale au participat sportivi din 12 judeţe, care activează la 27 de cluburi din 19 oraşe. La probele Thao Quyen - 24 de categorii tehnice individuale - au participat 534 de sportivi, iar la cele 10 categorii de luptă pe echipe din cadrul probelor Song Dau au participat 360 de sportivi, ambele categorii fiind arbitrate de 60 de arbitri. Clubul Sportiv He Pai din Suceava a participat cu 62 de sportivi cu vârste cuprinse între 6 şi 12 ani, iar la final a câştigat 22 de medalii, câte şase de aur şi de argint şi 10 medalii de bronz.

Astfel, în proba tehnică (Thao Quyen), la categoria 7 – 8 ani, Yannis Postolache a câştigat aurul, iar Eduard Ţabrea a luat bronzul, la debutanţi – 2 Cap Roşu. Tot la 7-8 ani (3-4 Cap Roşu), Elena Traci a luat argintul, iar la băieţi, Matei Scripcariu a câştigat medalia de aur şi Rareş Lehaci a luat argintul. La categoria 9 – 10 ani, debutanţi – 2 Cap Roşu, Andrei Zup s-a ales cu bronzul, la centuri violet, Alexia Antoniac a devenit campioană naţională, medalie de aur cucerind şi Maria Burghelea, dar la Centuri Violet 1 – 4 Cap Alb, probă la care colega sa Ioana Traci a luat argintul, iar la băieţi, Teodor Muha a câştigat aurul naţional, iar Mihnea Grădinaru a luat argintul.

La ultima categorie, 11 – 12 ani, Melina Mitrofan şi Valentin Chauciuc au câştigat medaliile de bronz la categoria 3-4 Cap Roşu, Dan Gaşpar a terminat pe locul III la Centuri Violet – Centuri Violet 1 Cap Alb, în timp ce Nur Al Freijat şi Denisa Sănduleac au câştigat argintul la aceeaşi categorie de vârstă, Centuri Violet 2 Cap Alb – Centuri Violet 4 Cap Alb.

Sucevenii au câştigat şase medalii în proba de luptă pe echipe Song Dau

Sportivii Clubului He Pai din Suceava s-au remarcat şi-n proba de luptă Song Dau, unde au câştigat o medalie de aur, patru de argint şi una de bronz. La categoria 7 – 8 ani (1-4 Cap Roşu), Erin Apetrei, Elena Traci şi Maria Bejenaru au ocupat a doua treaptă a podiumului, în timp ce la masculin, Tiberiu Dura, Matei Scripcariu şi David Boghian s-au clasat pe locul III.

Maria Burghelea, Sabina Vornicu şi Ioana Traci au devenit campioane naţionale la categoria 9 – 10 ani (Centuri Violet), iar Teodor Muha, Fabian Naşcu şi Alexandru Puiu au devenit vicecampioni ai României, la aceeaşi categorie. La 11 – 12 ani, Daria Spătaru, Melina Mitrofan şi Ioana Duceac au luat argintul la 1-4 Cap Roşu, acelaşi loc pe podium ocupându-l şi Nur Al Freijat, Alexandra Crihan şi Lorena Grosu, dar la Centuri Violet.

„A fost o competiţie care s-a caracterizat prin nivelul tehnic foarte ridicat şi diversitate. Numărul de cluburi şi de sportivi participanţi este în creştere de la an la an, venind sportivi cu vechime de la câteva luni, până la şapte sau chiar opt ani de practică de Qwan Ki Do. Sportivii de la He Pai s-au prezentat la aceste naţionale bine pregătiţi şi motivaţi. Şi competiţia, ca şi practica de zi cu zi a artelor marţiale, face parte din educaţia pe care dorim să le-o oferim copiilor. Din acest motiv ţin să precizez că în Qwan Ki Do competiţia este un mijloc de verificare şi progres şi nu un scop în sine. Este frumos să obţină trofee, dar este mai important să se pregătească constant şi să crească cultivând calităţi pe care noi le promovăm: respect, disciplină, modestie, corectitudine, îngăduinţă.

Doresc să mulţumesc părinţilor pentru încredere şi implicare, precum şi celor care m-au ajutat în pregătirea şi organizarea acestei competiţii: Cristian Ungureanu - Centura Neagră 1 Dang, Mihaela Munteanu - Centura Neagră 3 Dang, Sabina Postolache - 4 cap şi Beatrice Acristinei - 4 cap”, a declarat instructorul şi preşedintele clubului He Pai Suceava, Ovidiu Zegrea - Centură Neagră 3 dang.

Următoarea competiţie importantă va fi Campionatul Naţional pentru juniori şi seniori, ce este programat să aibă loc în perioada 29-30 aprilie, la Roman.

Clubul Kim Long Dao Fălticeni a obţinut prin sportivii săi patru medalii naţionalele

La competiţia organizată de Federaţia Română de Arte Marţiale, în colaborare cu Ministerul Tineretului şi Sportului şi Asociaţia Judeţeană de Arte Marţiale Iaşi, au participat şi 18 sportivi de la Clubul Kim Long Dao din Fălticeni. Elevii pregătiţi de instructorul Marius Maxim au participat la opt categorii de Song Dao (lupta pe echipe) şi la proba de thao quyen (tehnică).

În prima zi de competiţie, Ştefan Apopii a obţinut locul III la Thao quyen (probă tehnică), categoria 9-10 ani, Ştefan Apopii şi Andrei Trifanucă au obţinut locul III la proba de Song Dao (luptă), categoria 9-10 ani masculin, iar Denisa Burlui şi Alexandra Atomi au obţinut, în cadrul aceleiaşi probe, medalia de aur la categoria 9-10 ani, feminin.

A doua zi, Ioana Maxim a obţinut locul II la proba de Song Dao. Ceilalţi sportivi s-au calificat în etapele superioare, dar nu şi finale ale competiţiei. Totodată, în cadrul competiţiei a avut loc şi o strângere de fonduri pentru Maya, o fetiţă de 9 ani, din Iaşi, bolnavă de leucemie, încercându-se astfel ca spiritul altruismului pentru cel în necaz şi suferinţă să fie sădit în inimile copiilor.

„Sportivii noştri au avut comportare onorabilă, având în vedere nivelul acestei competiţii. Nivelul tehnic a fost bun, o experienţă folositoare pentru următoarele competiţii, ţinând cont că o parte dintre participanţi nu au o bogată experienţă competiţională”, ne-a declarat instructorul Marius Maxim.

Disciplina Qwan Ki Do este o artă marţială chino-vietnameză, iar tehnicile provin în mare parte de la cele patru mari şcoli de călugări shaolin. Qwan Ki Do reprezintă o sinteză a acestor stiluri. Sportivii pot folosi în luptă pumnul, spatele pumnului, marginea mâinii, palma, antebraţul, cotul, loviturile de picior, călcâi sau genunchi, dar şi arme de luptă.