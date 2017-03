Rugby

După o pauză competiţională destul de lungă, de peste patru luni de zile, echipa de rugby seniori a Clubului Sportiv Municipal Suceava va relua sâmbătă competiţiile oficiale. Echipa pregătită de antrenorul Constantin Vlad va începe returul Diviziei Naţionale cu o partidă dificilă pe teren propriu, în compania celor de la Rugby Club Bârlad. Partida este programată să înceapă la ora 13.00, şi asta deoarece oaspeţii vor veni la Suceava în ziua meciului, pentru a face economii. În această perioadă de pauză, rugbiştii suceveni au reuşit să se pregătească ceva mai bine decât în alţi ani şi speră să aibă o evoluţie bună, cel puţin la fel ca cea din tur. Antrenorul Constantin Vlad îşi doreşte ca după acest retur echipa să termine în primele patru, pentru a juca în turneul play-off şi pentru a avea şansa să lupte pentru un loc pe podium în acest sezon.

„Întâlnim o echipă pe care n-am mai învins-o de ceva vreme şi meciul nu va fi uşor de câştigat. Ei au stat în cantonament la Predeal, dar şi noi ne-am pregătit mult mai bine decât în alţi ani. Am reuşit să facem jocuri-şcoală cu diferite teme cu juniorii pregătiţi de la Liceul Sportiv, dar şi un meci foarte bun cu o echipă din primul eşalon, Politehnica Iaşi. În plus, am reuşit cu sprijinul sponsorilor AC Mobile şi Expert Optic să facem un cantonament la Vatra Dornei şi pot să spun că atmosfera în lot este una destul de bună. Nu avem probleme cu accidentările şi ne dorim să debutăm în retur cu o victorie, mai ales că jucăm acasă şi sper să fim încurajaţi de cât mai mulţi suporteri. În plus, ne dorm să practicăm un joc de calitate, cât mai aproape de cerinţele rugby-ului modern”, a explicat antrenorul Constantin Vlad.

La începutul returului nu se mai regăsesc în lot patru jucători importanţi, Toloş, Florea, Ştefancu şi Buiciuc, o parte dintre ei plecând la muncă în străinătate sau au un serviciu ce nu le permite să continue, în timp ce Buiciuc se află în continuare la recuperare, după operaţia suferită la genunchi. În acelaşi timp au fost promovaţi la seniori alţi trei jucători pregătiţi la Liceul cu Program Sportiv din Suceava de antrenorul Dumitru Livadaru, mai exact Andrei Serdenciuc, Mihai Netbai şi Sebastian Mânzâlică, toţi trei evoluând în amicalul de lux cu Politehnica Iaşi.

În etapa viitoare, sucevenii vor juca tot pe teren propriu, cu ultima clasată, CS Mănăştur din Cluj.

Clasamentul Diviziei Naţionale

1. CS Năvodari 7 6 0 1 285 – 81 6pb 30pct

2. CS Ştiinţa Petroşani 7 5 0 2 210 – 134 3 23

3. CSM Bucovina Suceava 7 5 0 2 181 – 159 3 23

4. RC Stejarul Buzău 7 5 0 2 120 – 94 2 22

5. Rugby Club Bârlad 7 3 0 4 189 – 153 4 16

6. CSUAV Arad 7 2 0 5 97 – 187 1 9

7. RCM Galaţi 7 1 0 6 91 – 174 4 8

8. CS Mănăştur 7 1 0 6 83 – 274 0 3