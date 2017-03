Echipa de rugby sub 15 ani CSȘ Gura Humorului este favorită la o medalie națională

Rugby

Echipa de rugby în 10 juniori sub 15 ani a Clubului Sportiv Şcolar din Gura Humorului, pregătită de antrenorul Andrei Varvaroi, luptă în această perioadă pentru o medalie naţională. În weekend, rugbiştii humoreni au făcut un prim pas spre podiumul Diviziei Naţionale de juniori sub 15 ani, după ce au câştigat primul din cele două turnee finale în urma cărora se va stabili ierarhia din acest sezon, dar şi campioana naţională. În acest prim turneu, desfăşurat pe stadionul Tineretului din Gura Humorului, humorenii au avut o prestaţie bună în teren şi şi-au asigurat o şansă în plus pentru a termina pe podium. Chiar dacă au fost dezavantajaţi puţin de poziţionarea din sezonul regulat şi au jucat două meciuri unul după altul, gazdele au început turneul cu o victorie importantă în faţa celor de la CSŞ Bârlad, scor 21 – 12. În meciul doi, CSŞ Gura Humorului a remizat în disputa cu ACS „Florin Popovici” CSŞ 2 din Baia Mare, scor 12 – 12, iar în ultimul meci a reuşit a doua victorie, 30 – 7 cu CSŞ Triumf – Şoimii Bucureşti, 15 puncte fiind reuşite de suceveanul Alin Conache, jucător ce a fructificat trei transformări, o lovitură de pedeapsă şi două drop-goluri. După aceste rezultate, echipa antrenată de Andrei Varvaroi a terminat prima jumătate a turneului final pe prima poziţie şi este astfel favorită la o medalie naţională.

„Am jucat două partide una după alta, dar băieţii s-au descurcat bine în teren. La al doilea turneu trebuie să continuăm forma bună de la acest turneu. Am avut parte şi de aportul publicului spectator, care ne-a susţinut, iar jucătorii au avut o dorinţă mare de a câştiga, şi asta s-a văzut în jocul echipei. Este dificil să ne pregătim în condiţii normale, deoarece mulţi din sportivi sunt în clasa a VIII-a şi se pregătesc pentru evaluarea naţională din vară. Noi îi încurajăm să studieze intens pentru acest pas major din evoluţia loc ca elevi şi credem că la vârsta asta şcoala este pe primul loc, iar sportul pe locul doi. Ne dorim să luăm o medalie naţională, iar aceasta să fie cât mai strălucitoare”, a declarat antrenorul Andrei Varvaroi.

Pe 30 aprilie, humorenii vor avea lupta finală la al doilea turneu final, ce se va desfăşura la Bucureşti. Până atunci, pentru a se pregăti cât mai bine, echipa pregătită de Andrei Varvaroi va face mai multe meciuri test cu o echipă din Iaşi, dar şi cu CSM Suceava. Tehnicianul de la CSŞ Gura Humorului a mai adăugat că are o generaţie foarte bună de jucători, cinci dintre ei provenind de la CSM Suceava, unde antrenor este Vasile Conache.

CSŞ Gura Humorului a participat la turneul final de acasă cu un lot format din sportivii: Sebastian Vasilovici, Ilie Cătună, Vlăduţ Sidău, Adrian Cojocariu, Gabriel Bivol, Ciprian Nichitean, Mihai Daraban, Alexandru Matei, Dumitru Gramadă, Vlad Olari, Laurenţiu Pojar, Alexandru Limbosu, Alexandru Bandol, Mădălin Bîrsan, Robert Simeria şi Alin Conache.