Volei licee

Sâmbătă şi duminică, sala de sport a Colegiului Naţional „Ştefan cel Mare” din municipiul Suceava va fi gazda etapei pe zona Moldovei a Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar (ONSŞ) la volei fete, o competiţie rezervată echipelor din licee. Judeţul Suceava va fi reprezentat la acest turneu de gazdele de la Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” Suceava, o echipă pregătită de profesorul Adrian Cojocaru, ce a câştigat faza pe judeţ după un turneu cu meciuri spectaculoase desfăşurat tot în această sală. La această fază de zonă sunt aşteptate să participe şase echipe, pe lângă gazde calificându-se şi reprezentantele judeţelor Bacău, Botoşani, Neamţ, Iaşi şi Vaslui. Până ieri, doar patru din cele şase echipe au confirmat prezenţa, iar până azi se aştepta confirmarea şi de la echipele din Botoşani şi Vaslui. În cazul în care vor fi toate cele şase echipe, se vor forma două grupe de trei şi va juca fiecare cu fiecare, iar dacă vor fi doar patru, organizatorii de la Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava au decis ca meciurile să se desfăşoare în sistem fiecare cu fiecare.

Competiţia va debuta sâmbătă, la ora 9.00, ziua urmând să se termine la ora 18.00, cu o pauză de la ora 13.00 la ora 15.00. Duminică sunt programate meciurile de clasament, între orele 9.00 şi 12.00.

„Noi ne-am pregătit foarte bine şi am încercat să aducem echipa în cea mai bună formă sportivă. Sper să ne prezentăm onorabil şi să facem o figură frumoasă, deşi va fi foarte greu, deoarece întâlnim echipe specializate în volei, ce au în spate licee cu program sportiv. Faţă de etapa judeţeană am schimbat două sportive în lot din cauza altor olimpiade, dar chiar şi aşa cred că echipa a căpătat un plus de forţă şi experienţă”, a declarat profesorul Adrian Cojocaru, cel ce pregăteşte echipa de volei fete a Colegiului Naţional „Ştefan cel Mare” din Suceava.

Colegiul „Ştefan cel Mare” va aborda acest turneu cu un lot format din elevele: Larisa Ioana Andronic, Paula Turculeţ, Roxana Jauca, Aryana Leancă, Teodora Ignătescu, Denisa Şerban, Roxana Chiţan, Diana Biciuşcă, Alessia Mihăescu şi Naomi Tofan.