Rugby

Duminică, în ultimul şi cel mai important meci din acest an din Cupa Europeană a Naţiunilor la rugby, naţionala României a reuşit să obţină o victorie mare în confruntarea cu Georgia, scor 8 – 7. Graţie acestei victorii, naţionala României a câştigat, după o pauză de şapte ani, atât trofeul Rugby Europe Championship, cât şi Cupa Antim Ivireanu, trofeu acordat în fiecare an câştigătoarei din întâlnirea directă. Acest eveniment pentru rugby-ul românesc a avut din păcate şi un incident neplăcut şi nefericit, după ce oficialii Rugby Europe au anunţat că Georgia este câştigătoare, dar mai apoi au revenit şi au declarat că echipa ce a câştigat meciul direct va primi trofeul, ambele formaţii fiind la egalitate de puncte.

În campania din acest an a competiţiei europene, rugby-ul din judeţul Suceava a avut din nou trei reprezentanţi în naţională, căpitanul Mihai Macovei, ce a revenit după o accidentare mai gravă şi a prins ultimele trei partide, căpitanul echipei Steaua Bucureşti, Viorel Lucaci, şi Vlad Nistor, reprezentantul tinerei generaţii, jucător ce a ratat ultimele meciuri din cauza vărsatului de vânt.

România a reuşit eseul după numai trei minute de joc

În faţa unei echipe ce este deja calificată la Cupa Mondială din 2019, din Japonia, naţionala României a făcut un joc bun, chiar dacă în multe momente a fost unul de uzură. După numai 3 minute, Florin Surugiu a trimis un balon de urmărire şi l-a recuperat tot el după ce fundaşul advers a fost păcălit de traiectorie, dar a alunecat şi a reuşit să-i paseze la timp lui Cătălin Fercu, care a culcat balonul după buturile georgienilor. Florin Vlaicu a lovit bara din transformare, iar mai apoi ambele formaţii au irosit câte o lovitură de pedeapsă.

În minutul 28, Vlaicu a ratat din nou o lovitură de pedeapsă, dar de la distanţă mare, iar cu patru minute înainte de pauză Georgia a reuşit un eseu la colţ, dar a terminat în avantaj primele 40 de minute, după o transformare fructificată. Partea a doua a fost din nou una pe contre, în care stejarii au controlat tactic jocul, iar în minutul 51 a venit şi lovitura de pedeapsă ce avea să aducă victoria României, de această dată Vlaicu trimiţând balonul printre buturi. Până la final, ambele echipe au încercat să-şi asigure victoria, oaspeţii ratând două lovituri de pedeapsă de la distanţe mari, scor final 8 – 7 pentru România.

Humoreanul Mihai Macovei i-a condus foarte bine pe stejari din teren şi a revenit pe gazon după o comoţie uşoară

Humoreanul Mihai Macovei a fost şi de această dată căpitanul naţionalei, într-un meci câştigat în compania unei echipe cu pretenţii la Turneul celor 6 Naţiuni. Chiar dacă a ieşit temporar din teren din cauza unei accidentări, Mihai Macovei nu şi-a lăsat colegii la greu şi a revenit pentru a pune umărul la această victorie importantă.

"Azi am demonstrat că imposibilul nu există. Chiar dacă ei au mulţi jucători care evoluează în campionatele tari din Europa, iar noi jucăm cu băieţi din liga internă, tot am reuşit să-i învingem. Ne aşteaptă meciuri grele şi anul viitor. Sperăm să nu avem emoţii pentru calificare. La linia I am demonstrat că suntem la acelaşi nivel cu ei", a declarat după meciul cu Georgia humoreanul Mihai Macovei.

La finalul partidei, antrenorul stejarilor, Lynn Howells, a menţionat faptul că le-a cerut jucătorilor săi să joace cu inima, şi aşa s-a întâmplat.

„Este prima victorie în fata Georgiei după mulţi ani. Jucătorii au jucat cu inima, şi asta s-a văzut, s-au dăruit total pe teren, au arătat o mare putere de sacrificiu, asta a fost ce le-am cerut să facă pe teren. Să joace cu inima, să dea totul şi să nu aibă nici un regret la finalul meciului. În meciul cu Georgia despre asta este vorba, cine îşi doreşte mai mult victoria. Atmosfera a fost destul de grea în săptămâna cu meciul, băieţii s-au pregătit foarte bine, au tratat acest meci cu maximum de concentrare şi seriozitate. În acest meci a contat un singur lucru, să câştigăm. Le-am spus băieţilor înainte de a ieşi pe teren că dacă vom câştiga la un singur punct, e suficient, este o victorie. Întotdeauna meciurile cu Georgia vor fi grele, fizice, însă acum ne-am dorit mai mult victoria decât ei”, a spus antrenorul Lynn Howells.