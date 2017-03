Fotbal

Daniel Bălan şi-a găsit repede ocupaţie după ce a încheiat conturile cu Foresta, în urmă cu două săptămâni. Fostul internaţional de tineret a ajuns la un acord pentru a pregăti formaţia Bucovina Rădăuţi, liderul Ligii a IV-a sucevene, având drept obiectiv promovarea în eşalonul al treilea.

„S-a încheiat un capitol în viaţa mea. Acum am început o nouă etapă a carierei, cea de antrenor, unde sper să am aceleaşi satisfacţii de care am avut parte ca jucător. Vreau să o iau pas cu pas şi cred că la Rădăuţi pot realiza lucruri frumoase. Am un lot competitiv, condiţiile sunt bune, iar Consiliul Local ne susţine. Sper să reuşim promovarea pentru că Rădăuţiul merită o echipă de fotbal competitivă, care să facă cinste oraşului”, a declarat Daniel Bălan, care va activa doar ca antrenor la Bucovina, nu şi ca jucător.

Tehnicianul Forestei, Cristi Popovici, a ţinut să-i ureze baftă fostului său elev la aflarea veştii că acesta a îmbrăţişat meseria de antrenor. „Îi doresc succes lui Daniel. Antrenoratul este o meserie dificilă, în care nu depinzi numai de tine. Ca tehnician poţi să ai parte de satisfacţii, dar şi de multe nopţi nedormite”, a precizat Cristi Popovici.

În vârstă de 37 de ani, Daniel Bălan a ajuns la finalul unei cariere fructuoase de jucător. În România a evoluat pentru formaţii importante, precum Steaua Bucureşti, alături de care şi-a trecut în palmares două titluri de campion şi două Supercupe, FC Vaslui, FC Argeş sau FC Botoşani. Timp de şase ani Bălan a jucat în străinătate, în Cipru şi Rusia, fiind legitimat la Omonia Nicosia, Alki Larnaca, Aris Limassol şi Energiya Khabarovsk.