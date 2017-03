Fotbal

După ce astă toamnă, legitimat fiind la ACS Berceni, a trăit deziluzia retragerii grupării ilfovene din campionat, Dragoș Sfrijan, fostul fotbalist al Rapidului Suceava, pare să-și fi găsit liniștea în Irlanda, la divizionara secundă Athlone Town.

„Am ajuns în Irlanda prin intermediul unui prieten, având de ales între o experienţă în necunoscut, aici, sau Liga a II-a de la noi. Trebuia să mă hotărăsc rapid, am decis că vreau să încerc ceva nou, cu speranţa că poate e mai bine pentru mine, mai ales că în ultimii ani situaţia fotbalului nostru s-a deteriorat constant, mai ales în eşaloanele inferioare. Sincer să vă spun, nu am plecat cu gânduri sau aşteptări mari, pentru că nu ştiam exact ce o să fie acolo. Eram pregătit să mă întorc, însă totul a fost neaşteptat de bine şi am rămas aici. Condiţiile sunt bune, cazare, masă, terenuri foarte bune de antrenament, iar cele pe care jucăm sunt excelente. Obiectivul a fost să facem repede o echipă bună şi să încercăm cât mai repede omogenizarea echipei, pentru că suntem mulţi jucători din alte ţări. Anul trecut ei au terminat pe ultimul loc, însă acum am început bine, cu două victorii, şi sper să fiu sănătos şi să joc cât mai multe meciuri şi poate o să producem surpriza anul aceasta”, a declarat Sfrijan pentru site-ul Liga2.ro.

Noua sa echipă, Athlone Town, care are în palmares două titluri în Irlanda (1980/1981, 1982/1983), ocupă în acest moment locul al doilea în clasament, la egalitate de puncte, 6, cu liderul Waterford.

„Nivelul, după părerea mea, este precum în eșalonul secund din România, însă cu mai mare accent pe forţă. Mă avantajează, este stilul meu, iar acomodarea aici a decurs extrem de bine. Toţi colegii şi staff-ul echipei sunt alături de mine, astfel că nu am întâmpinat nici o dificultate”, a precizat fotbalistul în vârstă de 26 de ani.