Atletism – Aruncarea discului

Alin Firfirică, atlet legitimat la Clubul Sportiv Universitar Suceava şi Steaua Bucureşti, continuă parcursul bun din 2017. După ce a devenit medaliat cu bronz la seniori şi cu argint la tineret, în proba de aruncarea greutăţii, pentru ca ulterior să cucerească titlurile naţionale de seniori şi tineret la aruncarea discului, sportivul în vârstă de 21 de ani s-a dus plin de încredere la Cupa Europei pentru aruncări lungi, care a avut loc în Insulele Canare, la sfârşitul săptămânii trecute.

Firfirică a reuşit şi de această dată un concurs de excepţie, izbutind să urce pe cea mai înaltă treaptă a podiumului în competiţia de tineret, cu o aruncare a discului de 59,62 metri. Ascensiunea lui Alin este evidentă, în condiţiile în care, în 2015, la aceeaşi întrecere a luat bronzul, iar anul trecut a terminat pe locul secund. Cert este că Firfirică are un potenţial enorm, ţinând cont că, recent, la Campionatele Naţionale a aruncat 61,17 metri, cel mai bun rezultat al său datând 2016, din Portugalia, atunci când a reuşit o aruncare de 65,03 metri şi a doborât recordul naţional care data de peste 10 ani.

Sorin Raţă, directorul Clubului Sportiv Universitar Suceava, are numai cuvinte de laudă la adresa proaspătului învingător de la Cupa Europei: „La doar 21 de ani ai săi Alin se anunţă a fi o mare promisiune a atletismului românesc. Eu îi prevăd un mare viitor şi cred că are potenţial să se impună pe plan internaţional şi să ajungă peste trei ani într-o finală olimpică. Cred că are capacitatea să devină la un moment dat cel mai bun atlet din ţara noastră”.

Și Lenuța Buruiană, colega de club a lui Firifrică, a reușit un rezultat notabil, izbutind să se claseze a șasea în concursul feminin de aruncare a greutății pentru tineret, cu un rezultat de 15,16 metri. Aruncătorul de greutate Andrei Gag, legitimat tot la CSU Suceava, liderul delegației României, urma să intre în concurs aseară.