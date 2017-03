Handbal

Aseară, în etapa cu numărul 22 din Liga Naţională de handbal, echipa Universităţii Suceava a obţinut trei puncte foarte importante în disputa de pe teren propriu cu principala contracandidată la turneul play-off, Steaua Bucureşti, scor final 21 – 19. Studenţii au început în forţă acest meci şi au condus cu 4 – 1, ba chiar au avut şansa de a se duce la 6 – 1, dar au ratat de mai multe ori, iar steliştii au egalat şi au preluat conducerea în minutul 11, 5 – 4. Aflat într-o zi de graţie, portarul Cristian Tcaciuc a făcut cel mai bun meci din sezon şi şi-a menţinut echipa în lupta pentru victorie cu peste 16 intervenţii salvatoare în tot meciul.

Studenţii au reuşit să marcheze de nouă ori până la pauză şi au primit doar trei goluri, şi astfel au intrat la vestiare cu un avantaj de 5 goluri, scor 13 – 8. În primul sfert de oră din partea secundă s-a păstrat un echilibru pe tabelă, ieşind la rampă portarii celor două echipe, în 15 minute marcându-se doar 8 goluri. Studenţii au avut şi şase goluri în faţă şi şi-au păstrat un avans constant de cel puţin patru goluri până pe final. În ultimele opt minute, sucevenii nu prea au mai găsit poarta, dar s-au apărat foarte bine şi au gestionat excelent finalul de meci, conservându-şi o diferenţă cu care să câştige cele trei puncte, scor final 21 – 19.

În meciul câştigat în faţa steliştilor, pentru CSU Suceava Dusan Sipka a reuşit să marcheze 5 goluri, Bogdan Baican - 4, Gabriel Burlacu şi Sasa Puljizovici - câte trei goluri fiecare, Adi Târzioru a marcat de două ori, iar Sebastian Polocoşer, Andrei Olariu, Cătălin Costea şi Lucian Preda au marcat câte un gol fiecare.

Pivotul Ioan Tcaciuc este de părere că echipa universitară trebuie să rămână cu picioarele pe pământ

Unul dintre stâlpii apărării sucevene, experimentatul pivot Ioan Tcaciuc, s-a bucurat pentru această victorie, dar crede că echipa trebuie să rămână cu picioarele pe pământ, deoarece mai sunt patru meciuri din retur.

„Pentru noi a fost un meci normal de campionat, în care am întâlnit Steaua. Cred că am pornit cu şansa a doua, deoarece nu prea am reuşit de-a lungul timpului să facem prea multe puncte cu ei, mai ales acasă. Ne bucurăm c-am câştigat, mai ales cu o contracandidată la play-off, dar trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ deoarece urmează marţi un meci la Satu Mare, o echipă ce joacă mai bine acasă, chiar dacă e pe ultimul loc. Trebuie să ne întoarcem cu trei puncte, pentru că vinerea viitoare jucăm cu Turda, o echipă foarte puternică”, a explicat Ioan Tcaciuc.

De cealaltă parte, unul dintre jucătorii de bază ai steliştilor, Andrei Grasu, crede că diferenţa s-a făcut la numărul mai mare al ratărilor.

„Pentru noi a fost un meci cu miză mare, deoarece încercăm să rămânem acolo, în lupta pentru play-off. Ştiam că Suceava este o echipă puternică pe teren propriu şi că se va bate până la ultima picătură de energie. Este o luptă destul de încâlcită pentru play-off, în care va conta şi jocul rezultatelor. Şi noi, şi Suceava avem şanse, dar cu siguranţă în două-trei etape se va şti mai clar unde ne aflăm fiecare. Arbitrajul a fost ok, portarii ambelor echipe au apărat foarte bine, dar noi ne-am făcut meciul greu, cu foarte multe ratări de pe semicerc şi cred că aici s-a făcut diferenţa”, a spus Andrei Grasu.