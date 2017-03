Gest

Pe lângă antrenamentele din fiecare zi, miercuri, pe 8 Martie, de Ziua Internaţională a Femeii, handbaliştii Universităţii Suceava şi-au făcut timp pentru a face cadouri doamnelor şi domnişoarelor din Suceava. Astfel, lotul de jucători condus de antrenorii Adrian Chiruţ şi Iulian Andrei a fost prezent în mai multe locaţii din municipiul Suceava pentru a felicita femeile de ziua lor şi pentru a le oferi o floare cu această ocazie.

Studenţii au dat flori studentelor din Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, instituţie pe care o reprezintă cu succes de atâţia ani în elita handbalului românesc, în Liga Naţională masculină. Mai apoi, handbaliştii sucevenii, îmbrăcaţi în echipamentul de prezentare al clubului, au oferit flori şi femeilor de la Primăria municipiului Suceava, instituţie ce este principalul finanţator al echipei. La fel ca şi fotbaliştii de la Foresta Suceava, handbaliştii universităţii au fost invitaţi de Iulius Mall să ofere flori şi doamnelor ce lucrează sau au venit la cumpărături în acest centru comercial din Suceava.

„La fel ca fiecare bărbat, de 8 Martie am vrut să aducem un strop de bucurie femeilor din Suceava şi să le oferim un cadou simbolic de ziua lor. Am fost invitaţi de conducerea de la Iulius Mall să oferim flori şi vreau să spun că am avut parte de o experienţă foarte plăcută, aşa cum am mai avut la astfel de acţiuni la care am participat cu echipa. Au fost şi câteva femei ce nu ne-au recunoscut, dar după ce le-am spus că suntem echipa de handbal a Universităţii şi a oraşului ne-au felicitat şi ne-au spus că au auzit de noi. Prin astfel de acţiuni ne dorim să promovăm handbalul şi echipa noastră în rândul sucevenilor şi poate aşa vom avea mult mai mulţi suporteri pe viitor”, a declarat antrenorul Adrian Chiruţ.